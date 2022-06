„Nechceme rušit zeleň, která, jak se i v těchto tropických dnech ukazuje, velmi pomáhá udržovat příznivé klima v ulicích. Stromy tam poskytují hodně stínu,“ pokračoval Janda.

Radnice a SVS musí řešit problém, na nějž bylo zaděláno před dlouhými desítkami let, kdy byly stromy vysázeny nad vodovodní potrubí a kanalizaci. V Jeronýmově ulici jsou lípy uprostřed komunikace, tvoří zelený pás, který silnici rozděluje na dvě části.

Kvůli nepovolení kácení se rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku zdrží o několik let. „Původně bylo v plánu tuto akci realizovat v roce 2025, vzhledem k zápornému stanovisku města ke kácení stromů momentálně hledáme jiné řešení,“ potvrdil mluvčí SVS Mario Böhme.

Podle vedení města jsou signály, že po přepracování projektů by k renovaci mělo dojít od teď zhruba za pět až sedm let. „Věříme, že zachování zeleně je v tomto případě dobré rozhodnutí,“ myslí si Janda.

Nepokácení 29 lip rekonstrukci rovněž prodraží. Místo jednoho potrubí s rozbočkami k domům na obou stranách se při variantě bez kácení desítky let starých stromů zřejmě budou muset pokládat dvě potrubí, na obou stranách komunikace. Podle odhadů by se náklady mohly zvednou zhruba o 10 milionů.

Radnice počítá s tím, že dražší variantu z části zaplatí ze svého rozpočtu. V jaké výši, o tom chce jednat s SVS. „Město jako iniciátor změny bude muset nést část nákladů. Jak velkou, o tom se bude teprve jednat, musíme to projednat v radě a zastupitelstvu a s částkou pak počítat v rozpočtu,“ dodal Pavel Janda.

Severočeské vodovody a kanalizace jsou připravené na tuto možnost přistoupit. „Pokud město bude souhlasit s finančním navýšením, které obnáší realizace bez kácení stromů, provedeme vymístění sítí mimo alej stromů do komunikace,“ sdělil mluvčí SVS Mario Böhme.

Louny podobný problém přitom už řešily, i když v menším rozměru. V roce 2021 zamítla radnice kácení tří stromů v ulici Osvoboditelů, SVS tehdy po dohodě vedlo kanalizaci jinudy. Louny z městské pokladny zaplatily navýšení nákladů o 400 tisíc korun.

Názory lidí z Loun se liší. Jedni kvitují zachování zeleně, dalším vadí vysoké náklady. „Myslím, že by se to mohlo pokácet a vyměnit, stromy se zasadí nové. Nebo by se tam mohla dát větší zeleň ve velkých nádobách, aby s ní šlo případně hýbat, aby za desítky let nedošlo ke stejné situaci. Deset milionů navíc je hodně, za to by se mohla opravit další ulice,“ řekl za druhou skupinu Ladislav Kovanda. „Určitě souhlasím s tím stromy zachovat. Udržují tam příjemné klima, je tam díky nim stín. Jinak by to bylo celé rozpálené. Když se pokácí, už to tam nepůjde nahradit. Nejde pořád koukat jen na peníze,“ kontroval naopak Miloš Straka.