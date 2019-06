Vernisáž výstavy malířky ze Švýcarska a malíře z Ukrajiny a také slavnostní otevření nového minipivovaru. V Siřemi na Podbořansku bude v sobotu 8. června nebývale rušno. Na návsi vesničky známé díky románu Zámek od Franze Kafky bude hrát živá muzika, slavnost pro veřejnost se chystá ve statku č.p. 7, kde sídlí Galerie Kafka a pivovar.

Jde o jednu z dalších akcí, která má připomenout spisovatele, jenž je považován ve 20. století za jednoho z nejvlivnějších. V Siřemi pobýval osm měsíců od podzimu 1917 do jara 1918 a pravděpodobně tu načerpal inspiraci pro svůj známý román Zámek.

„Franz Kafka je bohužel stále známější v zahraničí než u nás. Přímo v Siřemi, ač bylo projektů několik, ho nic moc nepřipomíná. Třicet let od revoluce se v tomto nic nezměnilo. Kvůli Kafkovi sem ale jezdí stále víc lidí. Jednou ráno jsem se vzbudil a řekl si, že si tady otevřu galerii,“ popsal začátky David Herblich, zakladatel spolku Siřem Franze Kafky a majitel Galerie Kafka.

Tu zřídil ve staré sušárně chmele bývalého statku, který po druhé světové válce koupil jeho děda s babičkou. Před několika lety se Herblich pustil do jeho celkové rekonstrukce. Kromě galerie vznikl v bývalých prostorech pro ustájení krav také nový minipivovar. „Ten ale není mým dílem. Oslovil mě kamarád, který má v Praze restauraci, že hledá místo, kde by pro ni mohl vařit pivo. Dohodli jsme se a pivovar zřídil u mě ve statku,“ přiblížil Herblich.

Minipivovar chce navázat na bohatou tradici pěstování chmele v okolí Siřemi, podle kterého nese jméno jeden z klonů světoznámé odrůdy žateckého červeňáku.

Zajímavá piva

„Pivo v Siřemi vaříme od dubna. Stáčíme ho do sudů, dodávat jej budeme do restaurací v Praze i jiných míst v republice. Vaříme různé pivní styly, vždy budeme mít pět, šest druhů, různě to chceme střídat. Pokud to receptura umožní, využijeme místní chmel,“ vysvětlil sládek a spolumajitel pivovaru Jan Chmel.

Maximální roční výstav je 850 hektolitrů, s prodejem piva přímo v Siřemi se zatím nepočítá. „Kdo chce, může si u nás po domluvě koupit sud. Zdarma mu k tomu půjčíme pípu s chlazením,“ dodal.

První výstava v galerii proběhla v roce 2017, expozice fotografií představila Franze Kafku jako cestovatele a milovníka života. Loni probíhala v prostorách statku výstavba pivovaru, provoz galerie byl kvůli tomu utlumen. Nyní sobotní vernisáží znovu ožije. K vidění budou malby ukrajinského malíře Michaila Ščigola s tématem Franze Kafky a švýcarské malířky Doris Windlin, která se nechala inspirovat mimo jiné hospodami a Karlovými Vary, kde má ateliér.

„Mám ráda místa, která jsou živá. Proto ty hospody. Malovala jsem přímo v ní. Na malbách jsou konkrétní lidé z hospody v Domažlicích,“ sdělila malířka, která se v 90. letech přestěhovala ze Švýcarska do malé vesnice u Domažlic.

Galerie Kafka v Siřemi bude otevřena každou sobotu od 13 do 17 hodin do 30. září, zájemci se mohou na prohlídce v jinou dobu dohodnout telefonicky. „V budoucnu plánuji i další výstavy, vždy bych chtěl, aby se část věnovala tématu Franze Kafky,“ vysvětlil David Herblich.