Kropáčkovi ze Žatce patří mezi aktivní rodiny. Sportují, cestují, jezdí po výletech. Tyto aktivity měli naplánované na podzimní prázdniny, které by za normálních okolností v kombinaci s plánovaným ředitelským volnem ve školách tento víkend dětem začínaly. Teď však kvůli covidovým nařízením musí Kropáčkovi stejně jako mnoho dalších lidí změnit plány.

„Počítali jsme sice, že na podzimní prázdniny nikam nepojedeme a zůstaneme v Žatci, ale chtěli jsme jezdit po výletech. Kluci měli mít po oba víkendy fotbalové turnaje, měli jsme v plánu výlet do Národního muzea do Prahy, chtěli jsme jet do aquaparku v Chomutově, bruslit na zimní stadion v Lounech. Turnaje mají kluci zrušené, vše je zavřené, jiné možnosti, kam jet, nejsou,“ přiblížila Lucie Kropáčková. S manželem a dvěma syny musí vymyslet náhradní plány. Doma celý týden být zavření nechtějí, počítají alespoň s procházkami a výlety do přírody. A když počasí dovolí, ještě si vyjedou na kole.

Podobný problém, co dělat během týdenního volna, řeší v řadě rodin. Možností, kam vyrazit, mají poskrovnu. Jediným místem, kam se může bez omezení, je příroda. „Mohu doporučit vybrat si nějakou z turisticky značených cest, které zavedou zájemce na zajímavá místa,“ sdělil předseda lounského odboru Klubu českých turistů Tomáš Chaloupek. V okolí Loun zmínil třeba kratší cestu z města na kopec Oblík nebo vzdálenější na Výrov. Právě významné kopce jsou jako cíle výšlapů ideální. „Rodinám s dětmi bych doporučila výlet na kopec Rubín nedaleko města,“ sdělila Jana Hoťková z podbořanského klubu turistů.

Další množností, kam na Podbořansku zajít, je krásnodvorský zámecký park. Samotný zámek je uzavřený, jeho okolí ale nabízí zajímavé procházky. Správa zámku připravila pro zájemce orientační hru v parku.

Zavřená občerstvení

„Ta zavede na jeho nejzajímavější a nejdůležitější místa,“ nastínila kastelánka zámku Michaela Hofmanová. Orientační mapa je za 20 korun samoobslužně k vyzvednutí na zámecké bráně. Návštěvníci parku mají k dispozici zdarma parkoviště u zámku, brána do památky je ale uzavřená. Tím pádem nejsou k dispozici toalety.

Výletníci musí počítat s tím, že zavřená jsou také tradiční místa s občerstvením. „Řešili jsme, zda můžeme mít za nějakých podmínek otevřeno, nakonec nám vyšlo, že ne. Takže turistická chata s rozhlednou na Červeňáku je zavřená,“ sdělil její správce Jan Žalud.

Co je naopak otevřené, jsou menší rozhledny, které v minulých letech v okrese Louny vyrostly. Třeba Stradonka u Stradonic nedaleko Peruce, na zmíněném Rubínu nebo vyhlídka u kaple Všech svatých nad Petrohradem na Podbořansku. Místa nabízejí i něco navíc, třeba informační tabule nebo možnosti dalších výletů v okolí.