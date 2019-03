Místo tanků se v bývalých kasárnách prohánějí děti, v minulých letech tam vyrostly desítky rodinných domků. Také lokalita Liška se rychle plní, takřka všechny parcely jsou rozebrané. Ale kam dál? Podbořanská radnice hledá nové místo pro rozvoj. Řadu pozemků blokují nerostné suroviny a plánovaný obchvat, možností by však mohla být čtvrť pracovně nazývaná Lesná.

Lokalita se nachází ve směru na Vroutek po levé straně. Konkrétně za silem, na dohled od lesů a přírody. „Do budoucna by tam mohlo vzniknout zhruba 200 až 250 domků, ale také obchody, služby a třeba i školka a další občanská vybavenost,“ představuje projekt tajemník podbořanské radnice Martin Gutzer.

Přípravy mohou začít

Podbořanští zastupitelé dali zelenou dalším přípravám. Aktuálně souhlasili s prvním krokem – vypracováním změny územního plánu, aby tam vůbec domky mohly v budoucnu být. Následovat má zastavovací studie, ještě později projekty a další dokumenty. Pokud se bude v plánech pokračovat a zastupitelé schválí všechny kroky, mohla by se nová zóna pro bydlení začít budovat v horizontu deseti až dvaceti let. „Je to možná rozvojová lokalita. Moc jich bohužel nemáme. Limitují nás hodně ložiska kaolinu a bentonitu v okolí města, poddolovaná území, ale také plánovaný obchvat,“ vysvětluje starosta Radek Reindl.

Nová čtvrť by měla vznikat na rozloze 30 000 metrů čtverečných nedaleko Kozince. Sítě jsou na hranici lokality, pozemky by město získalo zdarma od státu.

Daleko a na úkor zeleně

Projekt má ale i své odpůrce. „Mělo by se hledat jiné řešení, je to na úkor zeleně. Je škoda do ní zasahovat, neměli bychom bydlení umisťovat do přírody,“ myslí si zastupitel René Chodura. Radnice oponuje tím, že příroda se ničit nebude, parcely by nezasahovaly do lesa a blízkost přírody může být naopak výhodou pro vyžití obyvatel.

Další odpůrci kritizují větší vzdálenost do centra města. „Dnes je to možná dál, ale do budoucna snad čeká město další rozvoj, vše se přiblíží,“ namítl Martin Gutzer.

„Kde máme jistotu, že tu zůstanou firmy, že se dál bude stavět? Spíše by se mělo zvelebovat současné, zaměřit se na zlepšení prostředí ve městě, rozšiřovat volnočasové aktivity,“ myslí si zastupitelka Jarmila Jaroschová.

Vedení radnice tvrdí, že rozhodně nechce „odříznutou“ satelitní vesnici, ale naopak moderní čtvrť plnou života. Aktuálně může nabízet některé pozemky ve městě, jedná se ale o jednotky parcel. „Jsme rádi, že k nám lidé chtějí, že vzrůstá počet obyvatel. Poptávka po parcelách je obrovská. Vždy když nějaké nabídneme, jsou velmi rychle pryč a lidé se ptají po dalších. Chceme nabídnout další rozvojové zóny, aby lidé neodcházeli jinam. A toto by mohla být dobrá možnost,“ dodal starosta Reindl.