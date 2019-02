Okres Louny - Radnice plánují další rozšiřování kamer, pomáhají při objasňování zločinů. Některým lidem vadí sledování a možná zneužitelnost.

Kamery na podbořanském náměstí | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Už téměř dvacet let, nejdéle v regionu, používají kamerový systém v Žatci, naopak dlouho byly bez kamer Podbořany, na bezpečnost tam dohlížejí teprve od roku 2008. Tisíce kamer sledují celou republiku, pomáhají při objasňování přestupků a trestných činů, fungují také jako prevence. „Pod kamerou" si málokdo něco dovolí a pokud ano, bývá rychle odhalen. Kamery mají ale i své hlasité kritiky; části veřejnosti vadí neustálé sledování a možnost zneužití.

„Digitální oči" jsou dnes už běžnou součástí života. Výjimkou není ani okres Louny, všechna větší města jsou pod dohledem a všechny radnice plánují i další rozšiřování.

Počty kamer ve městechLouny mají do kamerového systému připojeno dvanáct digitálních „očí", navíc používají jednu přenosnou kameru.

V Žatci je sedm stacionárních kamer a jedna mobilní.

V Podbořanech funguje deset kamer, v Postoloprtech čtyři.

V Postoloprtech, Žatci a Podbořanech navíc města využívají i tzv. fotopasti.

Nejvíc kamer je v Lounech. Aktuálně jich mají na sídlištích, náměstích či u autobusového nádraží instalováno dvanáct. A o dalším rozšíření se mluví. Předposlední kamera byla v listopadu umístěna do problémové lokality v Husově ulici a poslední nyní v březnu v ulici Pod Šancemi. Navíc lounští strážníci využívají jednu přenosnou kameru, která slouží k mapování černých skládek, minikameru mají také ve služebním autě.

Nově Pod Šancemi

Rozšíření v Lounech už letos tedy proběhlo, nová kamera hlídá prostranství za radnicí okolo řeky. „Městský dohlížecí systém jsme v březnu rozšířili o další, již dvanáctou kameru, která je momentálně umístěna na budově radnice ze strany ulice Pod Šancemi. Kamera je otočná a zoomovací, navíc přemístitelná, budeme ji moci umístit tam, kde bude potřeba," prozradil Deníku ředitel lounských strážníků Radek Baláš. Připustil také, že v budoucnu bude kamer možná ještě více.

Nejdéle využívají „digitální oči" v Žatci. První kamery tam začaly dohlížet na bezpečnost už v roce 1996, fungují tam už bezmála dvacet let. Podobně jako v Lounech, i ve městě chmele je používají tamní strážníci. V ulicích Bratří Čapků, Javorové, Dr. Kůrky nebo na náměstích Svobody, Havlíčkově či Kruhovém, tam všude hlídají kamery. „V současné době provozujeme sedm stacionárních kamer, jednu mobilní kameru, ta je nyní v Nákladní ulici, a jednu fotopast, která je primárně využívána pro monitoring černých skládek," vypočítal Luboš Šindelář, zástupce velitele žateckých městských policistů.

Také v Žatci se počet kamer zvýší už letos, pohlídají nově zrekonstruované autobusové nádraží. Další kamery, do dalších lokalit, navíc plánují v Žatci po modernizaci kamerového systému.

Problémová místa

Dlouho bez kamer byly naopak Podbořany, první tam radnice koupila teprve před sedmi lety. Kvůli absenci strážníků tehdy radnice musela zajistit obsluhu, výstup má k dispozici policie. Od roku 2008 ale svůj kamerový systém město rychle rozšířilo a dnes už funguje v Podbořanech deset kamer a fotopast. „Jsou na důležitých a problémových místech. Na náměstí, na parkovištích na sídlištích, kolem škol, na koupališti, na místech, které jsou problémové kvůli drogám," vyjmenovává Martin Gutzer, tajemník podbořanské radnice.

Jak jinak, i v Podbořanech chtějí další kamery. „Rozšíření jistě plánujeme, ročně do kamer investujeme kolem 250 tisíc korun. Máme vytipována další problémová místa," pokračoval Gutzer.

Postoloprty chtějí vidět víc

Postoloprty mají čtyři kamery a dvě fotopasti. Jejich dosah je ale hodně omezený, nedohlížejí na celé město, kamery tam hlídají hlavně centrální náměstí. S tím vedení Postoloprt není spokojeno a rádo by situaci změnilo. Letos tam sice žádné kamery nepřibudou, kompletní renovace a rozšíření je ale plánováno na příští rok. „Plánujeme vybudovat kompletní kamerový systém po městě v roce 2016," říká šéf postoloprtských strážníků Vladimír Parýzek.

Mohlo by se tedy zdát, že s kamerami jsou všichni smířeni a spokojeni. Pomáhají přece udržovat bezpečnost a objasňovat zločiny. Na radnice se v drtivé většině lidé obracejí se žádostmi o rozšíření kamerových systémů, chtějí je i ve svých ulicích.

Někteří lidé kamery odmítají

Přesto se ale najdou i lidé, kterým nejsou příjemné a upozorňují na zápory. Odpůrci velkého množství kamer poukazují například na možné zneužívání nebo se jim nelíbí sledování. „Pod dohledem jsou neustále všichni, i slušní lidé. Na každém kroku nás někdo sleduje, aniž o to stojíme," rozčiluje se Milan Klupák. Kritici také říkají, že důležitý není počet kamer, spíše by se měly podle nich soustředit jen do center měst a nejproblémovějších míst, měly by být ale podle jejich názoru lépe sledovány. „Není důležité, kolik je kamer. Když jich bude sto a nikdo se na ně nebude dívat, je to zbytečné. Nemělo by jich být moc, jen na důležitých místech, měly by se ale pečlivě sledovat," myslí si také Alena Pivková.

Deníkem oslovení zástupci měst a strážníků s kritikou nesouhlasí. Kamery jsou prý sledovány velice pečlivě, vždy je na to vyčleněna vyškolená obsluha, sledují se non stop a k dispozici jsou i záznamy. A o více „digitálních očí" lidé sami žádají. Stížnosti na narušování soukromí údajně radnice ani strážníci nemají. „Naopak, lidé žádají rozšíření kamer," shodují se.

A jak konkrétně v poslední době kamery v okrese Louny pomáhají? „Zaznamenaly například fyzické napadení na Mírovém náměstí, pomohly také při objasnění dvou dopravních nehod," poukázal na příklady z letošního roku Vladimír Parýzek, šéf postoloprtských strážníků. „Podařilo se díky nim vytlačit dealery drog mimo centrum, dál od škol. Ubylo krádeží na sledovaných místech. Pomáhají policii, umožňují identifikovat pachatele trestné činnosti," chválí kamery Martin Gutzer z Podbořan.

Napadení, krádeže, nehody…

V Žatci, kromě práce pro strážníky při běžných přestupcích, kamery pomohly za poslední dva roky Policii ČR při objasňování zhruba padesátky případů. Zadokumentovaly nehody, krádeže nebo také napadení strážníků.

Pomáhají také v Lounech. „Protože kriminalita byla, je a bude, tak je i bude zapotřebí všech možných technologií, které pomohou k objasňování. Kamery jsou nejběžnější a také hodně účinnou pomůckou při práci policistů. Pominu-li záznamy přestupků, tak jen za loňský rok jsme měli sedmdesát žádostí o poskytnutí záznamů od kriminální policie, obvodního oddělení Policie ČR a z dopravního inspektorátu," říká šéf lounských strážníků Radek Baláš. „Například jsme dohledali pachatele dopravní nehody, který ujel a byl pomocí kamer odhalen. Dohledali jsme pachatele krádeže v marketu, zadokumentovali předávání drog nebo poškozování majetku," dodává.

I když je kamer v okrese Louny dost a jejich počet stále stoupá, oproti jiným sídlům v Ústeckém kraji pořád zaostávají. Například v Ústí je více než 150 kamer, v Mostě jich hlídá přes 60, v Chomutově zhruba 30, plánují ale dalších 40 kamer.