To je jeden z případů, kdy dohlížecí systém pomohl ve městě objasnit protiprávní jednání. Mnohem méně závažnější bylo například nedovolené odkládání odpadu u koše na rohu Korunní a České ulice nebo u podzemních kontejnerů v ulici Na Valích. V Lounech si systém pochvalují, rozhodli se jej zmodernizovat a rozšířit. Počet kamer v ulicích vzroste.

„Kamerový systém má určitě smysl. Protiprávní jednání zachycuje a v místech, kde máme kamery, nám umožňuje problémy rychle a účinně řešit,“ sdělil ředitel lounské městské policie Radek Baláš. Před rokem představil vedení města koncepci, podle které by se měl kamerový systém z roku 2010 zmodernizovat a rozšířit. Vedení Loun na návrh kývlo, zastupitelé na něj na příští rok schválili v investičním rozpočtu pět milionů korun. „Věřím, že realizace proběhne rychle, v řádu měsíců. Jakmile dokončíme přípravy, vypíšeme výběrové řízení na dodavatele,“ řekl lounský starosta Milan Rychtařík.

Podle návrhu se počet nynějších kamer ve městě zvýší ze 16 na 24. Z toho 12 kamer bude přenosných, jež se umístí na lampy veřejného osvětlení a budou sloužit také k monitorování větších akcí nebo řešení krátkodobých problémů. „Máme vytipovaná místa, kde by kamery měly přibýt. Jedno z nich je třeba sídliště ČSA. Policie ČR zase požaduje, aby kamery byly na výjezdech z města,“ sdělil Baláš. Podle jeho slov nemusí být navržený počet kamer konečný, ukáže se v dalších fázích přípravy projektu. Rozhodující bude podle něj cena.

Podezřelý z vraždy lounského bezdomovce je stále ve vazbě

Při modernizaci se počítá se zřízením nového dohledového centra. V současné době sledují výstup z kamer na monitorech strážníci na služebně a civilní zaměstnanec v suterénu budovy. Toto pracoviště se má podle návrhu zmodernizovat, rozšířit a přesunout do nové služebny městské policie v Husově ulici, kde je prostorově víc místa.

Podobný projekt zrealizovali letos v Žatci. V ulicích města se nové kamery objevily minulý měsíc. Městský systém z devadesátých let se rovněž zmodernizoval a rozšířil, počet míst, které se dostaly pod jejich dohled, se zdvojnásobil. V Žatci v nedávné době pomohly při vyšetřování několika dopravních nehod nebo pokusu o znásilnění v žateckém parku.

„Rozšířený a zmodernizovaný kamerový systém se naplno spustí do konce letošního roku, vyjde na necelých šest milionů korun. Počet kamerových bodů se rozšířil ze 13 na 27,“ přiblížil ředitel žatecké městské policie Miroslav Solar. „Kamery sledují místa, kde dochází k velkému pohybu osob. Třeba v prostoru u nemocnice nebo parkovišť u hřbitova či koupaliště. Nově snímají také všechny silnice vedoucí do a ze Žatce,“ dodal. Pod jejich dohled se dostala například dvojice železničních přejezdů v Lounské ulici nebo části sídlišť – nově vidí do ulic Boženy Němcové, Hájkovy, Písečné či náměstí Poperinge. Už před tím snímaly kamery dění například v Růžové, Javorové nebo ulici Dr. Kůrky.