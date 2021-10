Rekonstrukce probíhala letos v srpnu, prováděla ji společnost Metrostav. Část nové kanalizace byla ale špatně položena a musí dojít k opravě. Během prací budou v ulici částečné uzavírky, provoz bude řízený kyvadlově. Práce mají skončit do konce října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.