Žatec - Lidé z okraje Žatce už několikrát o výstavbu splaškové kanalizace žádali.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Slávka Petráková

Obyvatelé dvou ulic na okrajích Žatce se možná dočkají splaškové kanalizace.

O její výstavbu tamní radnici už několikrát žádali, ale ta tuto nákladnou investici dosud nerealizovala. Nyní se ukázalo, že by město mohlo na vybudování kanalizace ve Stroupečské a Lounské ulici získat dotaci.

„Abychom o ni mohli požádat, musíme mít nejprve projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Tu proto necháme vypracovat,“ uvedl Aleš Kassal, místostarosta města. Žatečtí radní schválili vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na firmu, která příslušnou projektovou dokumentaci zpracuje. Zároveň vypsali řízení na zpracování žádosti o získání státní nebo evropské dotace na kanalizaci. Vyčlenili na to z rezervního fondu města 360 tisíc korun.

Radnice bude podle slov místostarosty usilovat o to, aby investice byly zapsány v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, což by mohlo zvýšit šance na získání dotací. Obyvatelé Stroupečské ulice v Žatci tamní radnici o vybudování kanalizace, ale i vodovodu, plynovodu a o opravu příjezdové cesty opakovaně žádali.

Také lidé z Lounské ulice usilují o kanalizaci několik let. Před několika lety se v ulici pokládalo do země kanalizační potrubí ze Staňkovic na žateckou čističku odpadních vod. „V domech máme dosluhující septiky a žumpy a já jako důchodce nemám na to, abych si pořídil za 50 či 60 tisíc novou domovní čističku. Proto se chceme připojit na kanalizaci ze Staňkovic. Potrubí povede na druhé straně ulice,“ uvedl tehdy Rostislav Krejčík z domku v Lounské ulici. K napojení domů v Lounské ulici ale tehdy na staňkovickou kanalizaci nakonec nedošlo.