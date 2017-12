Kapři jdou pár dní před Vánocemi na dračku. Bez EET

Ústecký kraj /ANKETA/ - Na Lounsku a Žatecku začali rybáři ve velkém nabízet vánoční kapry. Zajímavostí je, že oproti ostatním trhovcům dostali prodejci kaprů výjimku z EET. Prý kvůli mrazu.

Zmatek vnáší do předvánočního stánkového prodeje zaváděná elektronická evidence tržeb (EET). Řada stánkařů je tímto strašákem znechucená a znepokojuje je, že někteří jiní trhovci prodávají legálně bez účtenek.

Mezi ně patří například prodejci kaprů, kteří letos dostali z EET výjimku. „Prodejci kaprů a sladkovodních ryb mají každý rok až do roku 2019 od 14. prosince do Štědrého dne výjimku a nemusí elektronicky evidovat své tržby,“ potvrdil specialista na elektronickou evidenci Aleš Hájek.

Výjimkou se vláda zabývala kvůli podnětu rybářského svazu, kde hlavním argumentem byly možné technické problémy - zařízení by v mokrém prostředí u kádí v kombinaci s teplotami hluboko pod bodem mrazu nemusela fungovat. Pohled na gumové rukavice potřísněné zmrzlou krví a stůl posetý odřezky rybích vnitřností potvrzuje, že by výdej účtenek úplně jednoduchý nebyl.

Prodejci ryb situaci vnímají jako neférovou vůči ostatním stánkařům, z nichž někteří už musí tržby evidovat, úlevu ale neskrývají. „Je to šaškárna, ale nic s tím neuděláme, je to zkrátka takhle uzákoněné. My jsme rádi, že si nemusíme pořizovat pokladnu kvůli čtyřem dnům v roce. Zbytek roku stánkový prodej neděláme,“ říká prodejce ryb na litoměřickém náměstí Miroslav Patočka.

Komplikovaný je pro stánkaře i prodej jmelí. Pokud prodejce nakoupí a dál přeprodává zelené svazky, jde o maloobchodní prodej a spadá do druhé vlny evidence platné od letošního března.

Zelené jmelí evidovat, zlaté ne

„Značně nám to prodej komplikuje,“ stěžuje si prodavačka. Ta vydávat účtenku za prodané jmelí nemusí pouze v případě, že je zlaté nebo jinak ručně upravené. Vnáší totiž do prodeje vlastní kreativitu, a tím pádem se jedná o vlastnoruční výrobek, za který kupující dostane účet až v době, kdy bude platit čtvrtá vlna EET.

„Snažíme se všechno jmelí nazdobit a vyhnout se tak povinnosti vydávat účtenky,“ dodává prodavačka. Stejně jsou na tom i trhovci prodávající adventní věnce nebo jiné dekorace. Na stánku nabízí vlastní produkty a pro letošek ještě registrační pokladny řešit nemusí.

Řada prodejců svoji účast na trzích za rok nepotvrdí. „Vykašleme se na to, nemá to smysl. Máme to jako občasný přivýdělek a nebudeme kvůli tomu kupovat pokladnu nebo tablet,“ tvrdí prodejce stánku s cukrovinkami na lovosickém náměstí. Jiní jsou rozhodnutí se s EET poprat. „I když je to pro nás velká investice a komplikace, pokladnu pořídíme a budeme fungovat dál,“ říká sousední stánkař.