Město Podbořany má výskyt koronaviru na svém území potvrzený v několika případech. „V Podbořanech máme dle ověřených informací tři nové případy covid-19. Nejhorší je fakt, že pracovali v maloobchodě a byli v kontaktu s velkým počtem lidí. Omezte proto sociální kontakty na minimum,“ informoval v sobotu 1. srpna na městském webu tajemník úřadu Martin Gutzer.

Místní domov pro seniory se proto rozhodl upravit návštěvní dobu. Blízcí mohou za svými rodiči a prarodiči od 9 do 11 a od 14 do 17 hodin. „Přistupujeme k tomuto opatření, abychom mohli lépe zajistit ochranu našich klientů,“ stojí ve vyjádření domova.

Omezení kontaktů nenesou dobře

Lounský domov pro seniory U Pramene zatím v opatřeních vyčkává. „Návštěvy neplánujeme omezit nebo zakázat, dokud to nebude z nařízení vlády nebo ministerstva nutné,“ uvedla ředitelka Jana Černá.

Důvodem je obava o psychickou pohodu klientů. „Omezení kontaktu s rodinami nenesou dobře. Zaměřujeme se proto hlavně na bezpečnost, vyžadujeme od návštěv nošení roušek, vyzýváme je, aby po dovolené dodržely čtrnáctidenní přestávku,“ popsala ředitelka Černá.

Ze stejného důvodu se zatím neomezují ani návštěvy v Žatci. „Zavřeno jsme měli tři měsíce a dopady na psychiku byly devastující. I my proto máme vysoké nároky na dodržování zdravotních hygienických opatření,“ potvrdil ředitel žateckého domova Petr Antoni.

Po návštěvách se vyžaduje používání dezinfekce a každý příchozí, bez ohledu na frekvenci jeho návštěv, vždy musí podepsat prohlášení o bezinfekčnosti. Zaměstnanci domova mají k dispozici rychlotesty, klientům se pravidelně měří teplota.

Ředitel Antoni nicméně poznamenal, že pokud by ministerstvo nařídilo opět karanténní režim a část zaměstnanců musela zůstat s klienty v domově, je žatecký domov připravený reagovat téměř okamžitě. Domov si nechal vybudovat profesionální izolaci, má oddělená patra i samostatný vstup pro prádelnu a další místnosti a ošetřující personál by se zbytkem zaměstnanců přicházel do kontaktu jen omezeně nebo dokonce vůbec.

Od března 34 případů

Podle údajů Krajské hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem bylo aktuálně nemocných v okrese Louny k neděli 2. srpna sedm. Od března 2020 se celkový počet nakažených vyšplhal na 34 případů.