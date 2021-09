„Práce u nás má řadu výhod, věřím, že máme co nabídnout,“ řekl. Kromě zmíněného ohodnocení, benefitů a náborového příspěvku připomněl, že práce policisty je sama o sobě různorodá a na rozdíl od některých jiných není jednotvárná.

Vedení Lubence návrat policistů vítá. V obci byla služebna, zhruba před patnácti lety došlo k jejímu uzavření. „O policejní oddělení jsme v Lubenci před lety přišli, přítomnost policistů v blízkosti obce určitě chceme. A spolu se střediskem údržby to přinese pracovní místa,“ sdělil před časem lubenecký starosta Jiří Chaloupecký.

Dálniční oddělení bude zatím sídlit v provizorních prostorech, později se přestěhuje do nové budovy. Ta má vyrůst poblíž Lubence u křižovatky se silnicí na Podbořany, která vznikla jako součást dálničního obchvatu, jenž se zprovoznil v závěru srpna. Výstavbu objektu v místě dnešního pole připravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), jeho součástí má být i středisko správy a údržby dálnice. „Aktuální předpoklad zahájení výstavby objektu střediska v Lubenci je rok 2024,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

„Dálniční oddělení v Lubenci je už organizačně zřízeno, probíhá výběr nových policistů a policistek. V provozu by mělo být v průběhu roku 2022,“ sdělila Zuzana Týřová z Krajského ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje. Kvůli poměrně malé délce dálnice D6 v Ústeckém kraji bude oddělení v Lubenci spadat pod policejní ředitelství v tomto lázeňském městě. Druhé dálniční oddělení v Karlovarském kraji se plánuje v Sokolově, jedno má vzniknout také ve Středo-českém kraji.

