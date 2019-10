Od letošního roku vede vinařství s novým názvem Wilomenna Vinařství Pod Chlumem. Jeho vinice se rozkládají na jihozápadním okraji Českého středohoří poblíž Chlumčan, na místě vinohradu založeného Karlem IV.

„K vínu mám vztah od dětství a i když se můj profesní život ubíral jiným směrem, nakonec se můj sen stal skutečností,“ říká Kateřina Mikulíková, která má kořeny na jižní Moravě.

Vaše rodina pochází z jižní Moravy. Jak jste se k vinicím na Lounsku dostali?

Můj děda pochází z Loun. Vím z jeho vyprávění, že právě na Blšanském Chlumu jako dítě sáňkoval, znal to tady. Před šesti lety nás právě on nasměroval sem, že jsou tady neobdělávané vinohrady. Přesně si pamatuji, když jsme sem přijeli s tátou poprvé, hned jsme si to tu zamilovali. Tenkrát otec se svými investory vinohrady koupili a historickou trať Pod Chlumem jsme dali dohromady. Naše vinařství funguje pět let.

Vinařství vedl váš otec, letos ho přebíráte vy.

Ano a je to pro mě veliká životní výzva. Na mně je fungování i strategie firmy, také samotná výroba vína. Mám spousty plánů a vizí, stále je samozřejmě konzultuji s tátou.

Zbyly z původních vinohradů ještě nějaké původní keře?

Naší největší chloubou jsou šedesátileté keře svatovavřineckého a odrůdy Müller Thurgau. K těmto dvěma odrůdám přistupujeme speciálně. Z každého vinného keře minimalizujeme výnos, abychom z něj dostali to nejlepší. Vavřinecké je naší vlajkovou lodí. Dáváme si na něm velmi záležet, finálně zraje v dubových sudech. Kvalitu ale upřednostňujeme před kvantitou u všech našich vín.

Šedesátileté keře jsou spíš výjimečné?

Dá se říci, že jsou svým způsobem vzácné. Takový keř už má velmi hluboké kořeny, takže z půdy přijímá minerální látky, které se na povrchu už tolik nevyskytují. O to je víno obohacené a má specifickou chuť.

Víte, kdo tuto vinnou révu před šedesáti lety vysadil?

Ano a jsem na to patřičně hrdá. Byl to profesor Vilém Kraus, z Blšan pochází jeho rodina. On se zasadil o to, aby se u vesnice vinohrady obnovily. Profesor Kraus byl ikonou tuzemského vinařství, podílel se na modernizaci vinařství celkově, působil na univerzitě v Lednici, a hlavně se věnoval šlechtění nových odrůd. Stál třeba u vzniku odrůdy Rubinet. My z ní vyrábíme lehké červené víno.

Kolik tedy pěstujete na vinohradu odrůd?

Náš vinohrad se rozkládá na deseti hektarech, máme jedenáct odrůd. Velkou část tvoří nově vysazené keře. Když jsme do Chlumčan přišli, byly vinohrady ve špatném stavu, museli jsme je vyklučit a nově osadit. Z některých keřů budeme sklízet tento rok vůbec poprvé, takovým vínům se říká panenská. V této sezóně nás čeká první sběr odrůd Tramínu červeného, Sauvignonu a Solarisu.

V čem jsou taková vína jiná než ostatní?

Je to výjimečná chvíle, vinohrad vám poprvé dá něco zpět, odmění vás za veškeré úsilí, které je s novou výsadbou spojeno. Pro vinaře je to veliký zážitek.

Váš vinohrad se rozkládá na deseti hektarech? Plánujete jeho rozšiřování?

Ano, máme za cíl další růst. Uvidíme, jaké možnosti nám budoucnost přinese.

Jaké jsou v Chlumčanech podmínky pro pěstování vinné révy?

Naše vinohrady se nacházejí na jihovýchodní straně Blšanského Chlumu, takže z tohoto pohledu na příhodném místě. Dá se říct, že podmínky pro pěstování vinné révy jsou v Čechách lepší a lepší. Souvisí to s globálním oteplováním. Máme už klima, které bylo dříve na jižní Moravě. Unikum našich vinic spočívá ve vulkanickém podloží, na kterém réva roste. Máme specifické minerální složení, které spolu s vybranou péčí dává vínu specifický charakter. To je naše veliká výhoda.

Zmínila jste, že máte hodně nově vysázených keřů. Jak se takový vinohrad vysazuje, je v tom nějaký systém?

Naše vinohrady jsou osázené podle systému Lubomíra Glose, který stojí u zrodu moderního a progresivního způsobu pěstování révy. Vzdálenost mezi jednotlivými keři, takzvaný spon, je 2,2 metru na půl metru. Na jednom hektaru je tak vysázen téměř dvojnásobný počet hlav. My jich tedy máme na hektaru zhruba devět tisíc, běžně to bývá kolem čtyř, pěti tisíc. Keře jsou při této metodě záměrně stresovány, zakořeňují hlouběji a lépe tak využívají minerální látky z půdy a jsou odolnější vůči suchu.

Takže máte dvojnásobné výnosy?

Ne, tak tomu není. Keře se upraví při specifickém řezu, ten probíhá v zimě. Celkové výnosy jsou pak nižší, pro nás je důležitější výsledná kvalita hroznů.

Řez je tedy takový začátek práce ve vinici. Co musí vinař během roku udělat dál, aby měl na podzim dobrou úrodu?

Práce je ve vinohradu během roku nespočet. Zvláště pak, jakmile se začnou zelenat, musíte révě věnovat hodně času, čistíte kmínky, odstraňujete zálistky, osečkováváte. Důležité je i monitorovat výskyt škůdců a chorob. Poslední v řadě je sběr hroznů, který je pro vinaře největší radost a taková odměna za celoroční úsilí.

Vaše vinice se rozkládají na úpatí Blšanského Chlumu, který je chráněnou přírodní památkou. Můžete používat nějaké chemické postřiky proti škůdcům a chorobám?

Celkově přistupujeme k výrobě vína co nejvíce ekologicky s minimálními zásahy do procesu a s co nejmenším použitím chemie. Stejně tak se staráme i o naše vinohrady. Jsme součástí takzvané integrované produkce, což je způsob zemědělského hospodaření, jehož základním cílem je zajištění trvale udržitelného rozvoje. Stanovuje, co a v jaké míře můžeme používat.

Jaký byl pro vás letošní rok z hlediska počasí?

Řekla bych, že průměrný. Oproti loňsku spadlo více srážek, k ideálu bylo ale ještě daleko. Na druhou stranu slunce letos přálo, choroby se nám vesměs vyhnuly.

Pěstitelům ovoce se stává, že jim zmrznou stromy už na začátku roku a mají prakticky po úrodě. Stalo se vám to někdy?

Stalo se nám to poprvé letos. U Chlumčan je taková malá mrazová kotlina. Když na začátku května mrzlo, vítr přivál studený vzduch až k nám. My jsme na takovou situaci mysleli dopředu a v dolní části vinohradu jsme vysadili odrůdu Solaris, která je mrazu odolnější. Mráz se k révě dostal, ale nemělo to žádné zásadní důsledky.

Další pohromou pro vinaře jsou ptáci, hlavně špačci. Potýkáte se s nimi?

Nálety špačků trápí hlavně vinaře na Moravě. My s nimi naštěstí žádnou zásadní zkušenost nemáme. Než jsme vinohrady oplotili, chodili do nich srnky a zajíci, kteří nám okusovali mladé rostliny. Stejně tak jste u nás mohli občas potkat i divoká prasata.

Jak u vás probíhá výroba vína?

Ta je založená stejně jako sběr hroznů převážně na ruční práci. Víno vyrábíme přímo v Chlumčanech, kde máme veškerou technologii. Konkrétní postup samozřejmě záleží na tom, jakého finálního produktu chceme dosáhnout. Součástí naší výroby jsou i barrique sudy, kde momentálně zrají vybraná červená vína. Do budoucna bych byla ráda, abychom i bílá vína dávali do sudů, což v Čechách stále není příliš obvyklé. Tento postup znamená minimum zásahů, víno zraje přirozeně. Posledním krokem při výrobě je naplnění lahví, kdy k nám přijede mobilní stáčírna.

Takže máte červená a bílá vína?

Ano, a také růžová a sekt. Ten děláme klasickou metodou Champagne, při které probíhá druhotné kvašení v láhvi. Náš sekt bude první produkt, který budeme nabízet pod naší novou značkou Wilomenna.

Vaše vinařství se jmenovalo Vinařství pod Chlumem, nyní je Wilomenna. Co za tímto názvem stojí?

Wilomenna,to jsem přece já. Přistupuji k životu s hravostí a trochou těch „vylomenin“. Wilomenna je energie, síla a ženský princip. Dvojité písmeno W na začátku evokuje kombinaci vína a vulkanického podloží, na kterém naše vinohrady rostou.

Vy jste ve vaší rodině druhou generací vinařů. Vychováváte nějakého následovníka?

Mám čtyřletého syna a ten je s námi u všeho. Prozatím má veliké nadšení a vše ho baví. Další vývoj už je na něm, zda si cestu k vínu také najde. Já osobně ho nebudu k ničemu nutit.

Jak jste si ji našla vy?

S vínem jsem vlastně vyrostla, můj táta je rodák z Mikulčic na jižní Moravě. Už jako malá holka jsem s ním chodila po mikuleckých sklepích a ochutnávala, ty vůně si vybavuji do dnes, fascinovalo mě to. Zamilovala jsem se do vinné kultury celkově, tím mám na mysli nejen víno jako produkt, ale atmosféru kolem něj, propojení se s lidmi a tvoru něčeho smysluplného. I když jsem měla profesní cestu původně jinou, osobní se nezměnila. Nakonec se můj sen stal skutečností a dnes je vinařství náplní mé práce i života. Jsem u všeho, od pěstování vína, jeho výroby až po prodej. Kromě toho si ještě doplňuji vědomosti a dálkově studuji vinařství na vysoké škole v Lednici. Víno se musí dělat srdcem a s láskou, to je pro mě zásadní.

V čem vidíte rozdíl mezi vinařstvím na jižní Moravě a na severozápadě Čech?

Na jižní Moravě je pěstování révy daleko více rozšířené, v Čechách se stále jedná spíš o ojedinělou záležitost a na tom si zakládáme. V obou oblastech je ale komunita vinařů hodně přátelská, podporujeme se navzájem.

Dnes jsou moderní různá vinobraní. Budete nějaké v Chlumčanech pořádat?

V současné době nic takového neplánuji, práce kolem nových vinohradů a současných změn v našem vinařství je hodně. Jsem velmi společenský člověk a příležitosti, kdy se můžete setkat s lidmi z vašeho okolí mi přijdou smysluplné, uvidíme v příštích letech.

Kateřina MIKULÍKOVÁ

- Je jí 33 let. Pracovala jako event manager, v současné době se naplno věnuje Wilomenna Vinařství Pod Chlumem.

- Třetím rokem studuje vinohradnictví a vinařství na Mendelově univerzitě v Lednici na Moravě.

- Její děda pochází z Loun, její otec vedl Vinařství pod Chlumec do roku 2019.