Radnice vypsala výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.„Zprůchodnění brání výškový rozdíl Katovy uličky a ulice Pod Šancemi, který by měl být překonán novým schodištěm. To je součástí projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že Katova ulička končí schodištěm a prostupem, který končí přibližně tři metry nad terénem, je pravděpodobné, že zde schodiště bylo i v minulosti,“ sdělila Zlata Náglová z tiskového úseku Městského úřadu v Lounech.

„V tomto roce se bude zpracovávat pouze projektová dokumentace, realizace by mohla proběhnout v příštím roce a to v případě, že bude tato akce zařazena do rozpočtu na rok 2025,“ dodala.