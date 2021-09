Případ se týká zejména dění ve Feriho bytě na Žižkově v Praze, kam si měl dívky zvát k sexuálním hrátkám. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, po třech měsících prověřování celého případu teď došlo ke změně vyšetřovatele i dozorového žalobce, což může v případu znamenat určité zpomalení. Nový policejní tým se bude muset nejprve se vším znovu seznámit a pročíst všechny dosavadní spisy.

Důvodem pro změnu jsou zjištěné poznatky v rámci vyšetřování. Na počátku trestního řízení totiž stála vyšetřovatelka z pražského policejního ředitelství I, pod které spadá kriminální dění v centru hlavního města. Protože ale veškeré indicie směřují k Feriho bytu v Žižkově, přesunulo se vyšetřování tam. „Věc byla z důvodu místní příslušnosti postoupena na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3,“ citoval server Aktuálně.cz šéfa žalobců v Praze 1 Jana Lelka.

Na údajné sexuální zneužívání upozornily dívky, které měl Feri kontaktovat prostřednictvím sociálních sítích. Rande podle nich často končilo pohlavním stykem. Podle některých výpovědí si ale mladý politik sex vymohl, ačkoli s ním dotyčné nesouhlasily. Časově celé období zapadá do let 2015 až 2020, kdy Feri působil ještě v komunální politice v Teplicích. Byl radním a zastupitelem města a dojížděl sem na jednání. Většinu času ale už trávil už v Praze, kde přičichl k vysoké politice. Po zmedializování případu však politiku opustil.

Policie Feriho prověřuje kvůli údajným deliktům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, zejména znásilnění a sexuálního nátlaku. V krajním případě se za tyto zločiny uděluje až deset let vězení. Bývalý poslanec už od začátku vinu odmítá. Tvrzení dívek označuje jako lživá. Zároveň však připouští, že se k některým mohl chovat nevhodně. „Pokládám to za osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout. Mrzí mě to, hluboce a upřímně se omlouvám. Ušel jsem kus cesty a snažím se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem,“ uvedl politik v prohlášení.

V Ústeckém kraji kriminalisté podobných trestných činů řeší několik do roka. Jen v teplickém okrese bylo za posledních pět let policistům nahlášeno padesát znásilnění. Nejvíce jich má být z Bílinska, nejméně z oblasti Krupky. Z pohledu celého kraje jich nejvíce bylo na Chomutovsku, nejméně v okresu Litoměřice.

Aktuálně česká policie řeší nejvíc znásilnění za posledních deset let. Ukazují to data za poslední měsíce, jak uvádí spolek Nepromlčíme. Neziskové organizace zabývající se sexuálním násilím poukazují na to, že se oběti přestávají bát. Znásilnění tak už není tabu a oběti jsou lépe chráněné. Na policii se i přesto dostane jen zlomek znásilnění, asi každé desáté. Řada případů se také ukáže jako křivé obvinění.

S hlubokými šrámy na duši se musela vyrovnat například Karolína z Teplic, která se stala obětí znásilnění. Dokonce o tom sepsala knihu. Pomohly jí v tom zápisky z terapií, které absolvovala. „Knihu jsem nepsala úmyslně. Na psychiatrii jsem si zaznamenávala své myšlenky, nálady a pocity do veršů,“ popisuje zárodky literárního počinu 19letá dívka. S následky zneužívání, kdy trpělo nejen tělo, ale především psychika často zrazená nejbližšími příbuznými, se oběti vyrovnávají celý život. „Potřebují hlavně odbornou psychologickou a psychiatrickou pomoc, která jim pomůže k návratu do normálního života. Jak sama vím, je to sakra těžké,“ říkala loni, když se snažila o vydání svých zkušeností v knižní formě.

Počty ohlášených případů znásilnění v okresech, listopad 2015 – listopad 2020

Chomutov – 74

Teplice – 60

Ústí n. L. – 52

Děčín – 45

Louny – 45

Most – 35

Litoměřice – 31

(novější data nejsou k dispozici), zdroj: mapakriminality.cz