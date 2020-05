Mělo město vyplatit 300 tisíc korun advokátní kanceláři za vypracování právních služeb v souvislosti s odvoláním ředitelky ZŠ Školní, nebo nemělo? O tom se přou politické strany v Lounech. Všechny se shodnou na jednom – částka je to vysoká. Vedení města tvrdí, že nemělo jinou možnost, opozice namítá, že ano.

Radní odvolali ředitelku ZŠ Školní v únoru. Od pražské advokátní kanceláře si k tomu nechalo vedení města vypracovat dokument, který přetavilo v neobvykle dlouhé usnesení k dané problematice. Louny za něj zaplatily 300 tisíc korun. „Je to vysoká částka. Ale v tomto případě jsme nehledali nejlevnější službu, ale kvalitní. Město získalo jistotu, že pro případný soudní spor proběhl proces odvolání v pořádku,“ sdělil starosta Pavel Janda.

V Lounech totiž mají v živé paměti odvolání ředitelky jedné z mateřské škol v roce 2012, které nakonec vyšlo město poměrně draho. Následné soudní spory bývalá ředitelka vyhrála, za ušlý plat vysoudila odškodné ve výši přibližně 1,5 milionu korun. „Nechtěli jsme, aby se tato situace opakovala. Proto bylo oslovení externího zpracovatele, který na sebe vezme břemeno právní odpovědnosti, naší jednoznačnou volbou,“ řekl starosta.

Vedení Loun odvolalo ředitelku ZŠ Školní na základě neutěšené situace v tomto zařízení, ze kterého loni odešla řada učitelů a nespokojení rodiče na jejich obhajobu sepsali petici. Vše vyvrcholilo zprávou České školní inspekce, která upozornila na některé nedostatky. „Přestože podklady inspekce ukazovaly na pochybení bývalé ředitelky, nebylo zřejmé, zda obstojí u případného soudního sporu,“ sdělil Janda.

„Pokud by neobstály, město by muselo vyplatit ředitelce ušlý plat za období od odvolání do případného neúspěchu u soudu, a to v řádu milionů,“ vysvětlil starosta, proč město raději zaplatilo 300 tisíc právníkům.

To se ale nelíbí opozici. „Tato částka není adekvátní. Je předražená. Kdyby se poptaly i jiné advokátní kanceláře, mohla být nižší,“ řekl například zastupitel Pavel Csonka. „Vyčíslit hodnotu služeb je problematické. Po formální stránce je vše v pořádku, po stránce morálně etické určitě ne,“ přidal se s kritikou jeho kolega v zastupitelstvu Josef Šupík.

Podle starosty nebyl na oslovení více advokátních kanceláří čas. Město bylo podle jeho slov vázáno lhůtou dvou měsíců od obdržení zprávy školní inspekce. Odvolání tak prý muselo být vypracováno, schváleno a bývalé ředitelce doručeno po obdržení všech podkladů v řádech dnů. „Oslovili jsme právě tuto advokátní kancelář, protože pro ni pracuje uznávaná odbornice v oblasti pracovního práva ve veřejné sféře,“ připomněl starosta. „Mně se ta částka také nelíbí. Ale nebylo to běžné odvolání, šlo o odborný úkon. A za odbornost se platí. Nelze jej srovnávat s jinými právními úkony,“ obhajovala postup radní Martina Bečvářová.

A jak se k tak vysoké částce došlo? Podle starosty Loun se odvíjela od tří superhrubých platů ředitelky školy.

Zmíněná ZŠ Školní je nyní bez ředitele. Nový se měl funkce ujmout sice už v dubnu nebo květnu, kvůli koronavirovým opatřením se konkurz protáhl. V současné době je tak pravděpodobné, že se nový ředitel postaví do čela školy až během léta.