Nešťastný výrok radního Michala Kučery vyvolal prudké reakce. Kauza perníčků pro seniory rozvířila politickou situaci v Lounech. Kvůli výroku radního se ve čtvrtek 16. dubna odpoledne sejdou lídři místní koalice. Vítěz lounských komunálních voleb, hnutí ANO, se cítí poškozené a chce si vše s partnery ve vedení Loun vyříkat.

Lounský radní Michal Kučera | Foto: archiv Deníku

O co jde? Radní Michal Kučera z TOP 09, který je členem místní kandidátky hnutí Pro lepší Louny, na sociální síti napsal, že během velikonočních svátků přivezla armáda do lounského Domova pro seniory perníčky z Penamu. To je jedna z firem Agrofertu, který do roku 2017 vlastnil předseda ANO Andrej Babiš. Tato informace se ukázala jako nepravdivá, do domova přivezl sladkosti muž, který je rozvážel v rámci celorepublikové aktivity těchto pekáren. Vojáci shodou okolností v tu dobu v zařízení testovali jednoho klienta na covid-19.