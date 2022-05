Po skončení pandemie covidu se zákazníci do kavárny vracejí, pomáhá tomu letošní teplé jaro. Lidé v pěkných dnech, kterých je většina, hodně využívají venkovní terasu na Zeleném náměstí. Podnik má otevřeno od 9 do 19 hodin, zákazníci chodí i na snídani. „Děláme hemenex, míchaná vajíčka, tousty, panini. Pravdou ale je, že lidí, kteří chodí na snídani, je méně a méně. Asi je to tím, že začínají šetřit. Na snídaních to je znát,“ popsala Vladimíra Třísková.

Do kavárny občas zavítají na zmrzlinu školy a školky, zastaví se cyklisté, někteří zákazníci jsou stálí. „Mám zákazníky, u kterých vím, co si dají, hned jak vstoupí mezi dveře. Největší frmol tu máme mezi čtvrtou a šestou hodinou odpolední, to se tu ve dvou dost nalítáme,“ vysvětlila. Kavárna má jednoho zaměstnance, brigádnice, občas pomáhají rodinní příslušníci. A plány do budoucna? „Něco v hlavě máme, ale dnešní doba je divná, nikdo neví, co bude. Na Ukrajině je válka, vše zdražuje, není vyloučené, že se vrátí pandemie covidu. Podnikání v našem oboru se tak špatně plánuje,“ popsala majitelka lounské kavárny.