Kde je největší riziko havárie? Na silničním tahu na Prahu

Ústecký kraj - Sjezd ze čtyřpruhu na dvoupruh u Sulce, odbočka na Smolnici, silnice u Libčevsi nebo zatáčka v Chomutově u Bandy. To jsou místa s nejvíce nehodami.

Ilustrační snímek.Foto: Deník

Dopravní policisté jsou tam „jako doma“, často tam dochází ke karambolům, bohužel, nezřídka také k tragédiím. V regionu je hned několik nejrizikovějších bodů na mapě míst, kde řidiči zhusta bourají.

„Ještě to stihnu, ještě ho předjedu,“ říká si nejeden šofér z Lounska, Chomutovska či Mostecka, když sjíždí ze čtyřpruhu na obchvatu Sulce na silnici I/7 na Prahu na dvoupruh, ještě nedokončenou část rychlostní silnice. Často ale nestihne…

Obchvat Sulce ve směru na Louny na archivním snímku z jeho otevření před devíti lety. Foto: Deník/Petr Kinšt

Sjezd z obchvatu Sulce je třetím nejrizikovějším místem na silnicích v Ústeckém kraji. Vyplývá to z Allianz automapy, kterou pojišťovna pravidelně vydává právě kvůli upozornění na nebezpečné úseky. Za poslední tři roky tam došlo k úmrtí a pěti dalším vážným karambolům.

„Řidiči často riskují na úsecích, kde přechází čtyřpruh na dvoupruh, jsou rozjetí, myslí si, že to stihnou,“ varuje šéf lounské dopravní policie Jiří Král.

Jeden z vážných karambolů se na výjezdu ze čtyřpruhu na obchvatu Sulce stal například v březnu 2016. Tehdy tam řidič autobusu, který vezl děti z Vejprt na výlet do Prahy, jel na šedesátce téměř stovkou. Silnice ale byla namrzlá, autobus dostal smyk, převrátil se a skončil mimo vozovku. Tři děti se tehdy zranily vážně, řada dalších lehce.

Tak to vypadalo na místě nehody:

Vůbec nejnebezpečnějším úsekem v kraji je podle statistik Teplická ulice v Děčíně. Okres Louny má ale kromě již zmíněného úseku na cestě na Prahu v první pětce ještě dalšího zástupce. Je jím silnice I/15, místo nedaleko Libčevsi, směrem na Třebívlice. Tam došlo od roku 2015 do 2017 k celkem 32 nehodám.

Dalším velmi nebezpečným úsekem, a podle dopravních policistů možná tím nejvíce nebezpečným, protože tam nejvíce dochází k tragickým následkům, je v okrese Louny také na hlavním tahu I/7 na Prahu. Konkrétně odbočka na Smolnici. „Velmi často tam máme vážnou nehodu. Někdo chce ve velkém provozu odbočit, přibrzdí a jiný řidič nedobrzdí, zezadu do něj vrazí, navíc ho někdy odhodí do protisměru. Jsou to velmi ošklivé čelní střety,“ popisuje situaci Král.

Letos v březnu se tam srazila hned tři auta, nehoda zablokovala celou silnici. V lednu 2016 tam řidič autobusu nestačil zabrzdit a narazil do osobního auta, které chtělo z hlavního tahu odbočit. Autobus přitom dostal smyk a vjel částečně do protisměru, kde se střetl s dodávkou. Karambol si tehdy vyžádal tři zraněné.

Policisté už na místě provedli řadu opatření, ta však moc nepomáhají. Řidiči jezdí rychle, někteří riskují. Podle expertů pomůže až dostavba rychlostní silnice na Prahu. „Největším problémem regionu, pokud se bavíme o bezpečnosti na silnicích, jsou jednoznačně nedostavěné rychlostní silnice. Šestka z Podbořanska na Prahu, ale hlavně sedmička, ta nás trápí nejvíce. Jsou velmi přetížené, už dlouho kapacitně vůbec nedostačují, dochází tam často k tragickým nehodám,“ říká šéf lounské „dopravky“. Je přesvědčený, že až se dostaví, počty mrtvých výrazně klesnou.

Zatáčka namrzá

Na Mostecku ani Chomutovsku není místo, které by se kvůli nehodovosti dostalo v žebříčku pojišťovny Allianz na nejvyšší místa. Ale i v těchto okresech jsou problémové úseky. Na Mostecku například na cestě z Mostu na Litvínov odbočka u Kopist, tam se odehrála řada kolizí. Na Chomutovsku je pak problémová například zatáčka a křižovatka u vodní nádrže Banda.

„Nehod je tam spousta. V zimě to hodně namrzá a řidiči to nezvládají,“ popisuje řidička Pavla Hodinová z Chomutova. V zatáčce naštěstí u havárií nedochází k tragickým následkům. Policisté se snaží situaci v místě zpřehlednit, doufají ve zlepšení.

„Místo u Bandy je opravdu dlouho problematické, bylo tam množství nehod. Nedávno tam proto proběhly výrazné úpravy, je nové značení, reflexní prvky,“ věří ve zlepšení policejní mluvčí Marie Pivková.