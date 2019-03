Už jen několik málo dní a milovníci ladného skluzu pověsí zase na nějaký čas své brusle na hřebík. Zimní stadiony v regionu končí sezonu se závěrem března, zájemci o veřejná bruslení mají ještě pár posledních příležitostí. Výjimkou je Chomutov, kde bude led až do konce dubna. Naopak v Mostě kvůli dětským turnajům veřejnost už nebruslí.

V Lounech mohou milovníci bruslení využít ještě dvě veřejná bruslení. V sobotu 30. ledna od 15.30 do 17 hodin a v neděli 31. března od 13.15 do 14.45 hodin. „Led budeme mít do konce března jako každý rok. Pak začneme rozpouštět,“ informoval šéf lounské Správy sportovních zařízení města Louny Radek Příhoda.

„Do 31. března, pak končíme,“ potvrdil také prezident SK Kadaň František Vágner.. Veřejné bruslení na tamním stadionu bývá o víkendech. Poslední možnost pro veřejnost jít v Kadani na led bude v neděli 31. března, a to od 14.30 do 15.45 hodin. Stejná situace je také v Klášterci a Litvínově. Doporučují tam sledovat konkrétní termíny na internetových stránkách klubů či měst, led se bude také rozpouštět na konci března.

TŘI DNY V TÝDNU

Výjimkou je v regionu Chomutov. V tréninkové hale bude led ještě měsíc. „Led budeme mít až do konce dubna, veřejná bruslení máme pravidelně tři dny v týdnu,“ sdělil vedoucí chomutovského zimního stadionu Otto Štelcich. Veřejnosti bývá ledová plocha v Chomutově k dispozici v úterý od 18 hodin, o víkendech pak někdy i dvakrát denně. V sobotu a v neděli se začíná většinou v 10 a 17 hodin. Možné změny najdou zájemci na internetových stránkách.

UŽ NENÍ MÍSTO

Naopak v Mostě nejsou veřejná bruslení už zhruba od poloviny března, i když tam zimní stadion stále funguje. „Máme led do poloviny dubna. Probíhá u nás ale několik dětských turnajů a nemáme na ploše místo, proto musela veřejná bruslení skončit dříve,“ vysvětlil Jan Hranáč z mosteckého stadionu.

Na dvou místech v regionu bylo také letos možné bruslit pod širým nebem. Zhruba od poloviny prosince do března byla veřejná kluziště u mostecké radnice a na žateckém náměstí Svobody. V Mostě loni za 14 milionů upravovali prostor v parčíku a budovali nové zázemí, aby tam mohlo být nejen mobilní kluziště, ale také další kulturní akce. „Když bylo pěkně, chodil jsem. Myslím, že kluziště bylo hojně využívané,“ říká Pavel Koucký z Mostu.

Kladně hodnotí kluziště i v Žatci. „Návštěvnost byla opět vysoká, na výuku bruslení docházely i školy a školky,“ je spokojený také šéf žateckých Technických služeb Andrej Grežo.. Poprvé se v Žatci venkovní kluziště objevilo v roce 2015 a sklidilo velmi kladný ohlas u veřejnosti, město proto plochu za zhruba 2,5 milionu zakoupilo a bruslí se každoročně. Také příští zimu by mobilní kluziště, u něhož se náklady na energie pohybují kolem 350 tisíc korun za sezonu, mělo být na historickém náměstí.