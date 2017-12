Kdo nebouchá, není Čech. Jen pozor na prsty!

Ústecký kraj /ANKETA/ - Pyrotechnika zaplavuje pulty obchodů, inspekce je ve střehu. Mezi pejskaři jsou hitem tiché ohňostroje.

Prodejce pyrotechniky v kamenném obchodě Jaroslav Kyzlík z Litoměřic ukazuje, o jaké zboží je letos před Silvestrem největší zájem. Hlavně pejskaři si pak oblíbili tiché ohňostroje, tedy světelné efekty bez hlučných explozí. Foto: Deník/Karel Pech

Příchod nového roku se má oslavit pořádným rámusem. To si aspoň myslí tisíce lidí, kteří se každoročně před Silvestrem zásobí petardami a rachejtlemi všech tvarů i barev. Ale pozor! Lidé by měli sahat jen po ověřené kvalitě. Jinak se může stát, že napřesrok nebudou mít sahat čím.

Petardy se v závěrečných dnech roku objevují i na pultech asijských obchodů. Vietnamec schovaný za hradbou barevných krabic s rachejtlemi je už téměř povánočním koloritem. Tady je však potřeba být skutečně obezřetný. „U vietnamských prodejců seženete cokoli, ale zboží může být bez certifikace nebo navlhlé a dochází pak k neštěstí,“ řekl litoměřický prodejce pyrotechniky Jaroslav Kyzlík.

Během loňského roku provedla Česká obchodní inspekce (ČOI) celkem 234 kontrol prodejců pyrotechniky. Nedostatky zjistila ve více než třetině z nich, což je alarmující množství. „Z loňských prosincových kontrol vyplynulo, že každý třetí prodejce nedodržuje právní předpisy. Přetrvává četné porušování zákona o ochraně spotřebitele,“ sdělil za ČOI Mojmír Bezecný a přislíbil důkladné kontroly i během letošního prosince.

Při 58 kontrolách v Ústeckém a Libereckém kraji v prosinci 2016 odhalila inspekce porušení předpisů ve 20 případech. „Prodejce například místo českého návodu k obsluze prodával pyrotechniku opatřenou návodem pouze v azbuce,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Překvapení přinesla i velká razie na tržnici ve Hřensku před několika lety. Tam kontroloři objevili u prodejců dokonce kulové pumy.

Kontroly obchodníků provádí ČOI každoročně ve spolupráci s Policií ČR. „Opakované preventivní kontroly budou strážníci letos provádět v rámci výkonu služby. Policisté u obchodníků dohlížejí na správné označení pyrotechniky a kontrolují, zda nedochází k prodeji jiné třídy či pyrotechniky s prošlou trvanlivostí,“ podotkla litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Pejskaři mají zájem o tichou show

Na zájmu kupujících se za poslední roky nic nezměnilo, stále frčí kompakty. „Nejvíce jdou tradičně na odbyt kompletní ohňostroje. Je to propojená sada několika druhů s jednou zápalnou šňůrou a pro lidi to je bezpečné. Často zákazníci chtějí i tiché ohňostroje. Jsou to jen světelné efekty, které u nás kupují hlavně pejskaři,“ dodal Kyzlík. Kompaktní ohňostroj u něj pořídíte už od několika desítek korun a k barevnému balíčku s instantní explozí obdržíte i EET účtenku. „Jsme už regulérní prodejci, takže do EET spadáme a vydáváme účtenky,“ sdělil prodejce.

Ne všechny druhy zábavní pyrotechniky však prodají každému. Výrobky se totiž dělí do čtyř kategorií podle bezpečnosti a náročnosti obsluhy. Některé si koupí už patnáctiletí, další jsou v prodeji až od 18 let a některé dokonce od 21 let. Na pyrotechniku čtvrté kategorie je pak už potřeba průkaz odpalovače ohňostrojů.

Jak odpalovat ohňostroj



Volba místa odpalu:

Nepoužívejte zábavnou pyrotechniku v blízkosti hořlavých materiálů a vozidel.



Umístění pyrotechniky:

Vždy umisťujte výrobky na pevnou vodorovnou plochu. Žádný z výrobků není určen k odpalu „z ruky“.



Zapalování zápalnice:

Nikdy nezapalujte zápalnici, pokud jsou v blízkosti další lidé. Při jejím zapalování se nad výrobek nenahýbejte. Sedněte si vedle něj do podřepu a zapalte zápalnici. Pak odstupte aspoň 5 metrů. Při selhání výrobku k němu nechoďte. Vyčkejte 10 minut a poté výrobek rozmočte ve vodě po dobu 24 hodin. Po skončení ohňostroje výrobek zalijte vodou. Předejdete tím vznícení papírových těles.