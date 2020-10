Zdroj: archiv Radka Vaise

V tomto je mi velkou inspirací moje mamka, která s tímto přesvědčením dlouhá léta vede místní firmu Elektro Kalmat. I já se snažím být takový a proto, když se sejdu s živnostníkem, který chce dělat hezkou věc a dělá pro to maximum, pomůžu. A to klidně zdarma. Stejně tak bych rád nějaké neziskové organizaci předal šek v hodnotě několika tisíc korun, který lze čerpat na mé služby. Pokud o nějaké takové víte, určitě dejte vědět. Rád bych vyzdvihl také další mladé živnostníky, kteří tvrdě pracují na svém nápadu. Je to například Adam Zázvorka, který si nedávno na náměstí Svobody otevřel svůj Barbershop. Vlastimil Lukeš, který má svou autočistírnu, nebo Filip Urban, který makal třeba i na mých webových stránkách. A kdyby cokoli, jsem tady pro vás.