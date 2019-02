OKRES LOUNY - Do ordinací lékařů chodí lidé kvůli očkování.

Klíšťata přenáší nebezpečné virové onemocnění. | Foto: Ilustrační foto

Právě teď je nejlepší doba pro očkování proti klíšťové encefalitidě. Nemoc přenášejí infikovaná klíšťata a může vést až k úmrtí pacienta. U nás se naštěstí ohniska výskytu nakažených klíšťat nevyskytují. Klíšťata se v přírodě vyskytují většinou od jara do podzimu.

Loni jeden případ encefalitidy

„V loňském roce jsme zaznamenali jeden případ onemocnění klíšťovou encefalitidou u dívky, která byla kousnuta klíštětem v jižních Čechách,“ informovala Věra Žuková, z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Infikovaná klíšťata se vyskytují v určitých oblastech a přetrvávají tam několik let. „V okrese Louny ohniska zjištěna nebyla. Ale v Ústeckém kraji jsou ohniska na Litoměřicku a Ústecku. Známá jsou také ohniska v jižních Čechách, podél toků Vltavy, Berounky a Sázavy,“ dodala V. Žuková.

Klíšťata jsou hlavně v trávě a v suchém listí

Při cestování do oblastí, kde se klíšťata vyskytují, je nutné se preventivně chránit. Klíšťata se vyskytují především v trávě a suchém listí. „Při procházkách lesem je lepší mít delší kalhoty, uzavřenou obuv. Po návratu by se všichni měli prohlédnout a přisáté klíště odstranit do 24 hodin. Vhodná prevence je i očkování,“ poradila V. Žuková.

Na očkování je stále vhodná doba. „Očkování probíhá ve třech dávkách. Vhodné je začít již v zimě, ale i teď je možné očkování provést, používá se zkrácené očkovací schéma,“ uvedla lounská lékařka Ludmila Matějková. O očkování lze požádat i před odjezdem na dovolenou, či letní tábor. „Očkování může zabránit vážným zdravotním problémům,“ dodala žatecká lékařka Ivana Kadlecová. Přichycené klíště se nedoporučuje mastit krémem či olejem. Hrozí, že se klíště zadusí a škodlivé látky vyvrhne do těla člověka. S každým klíštětem je nutné zacházet, jako by bylo nakažené.