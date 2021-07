„Spal jsem. Probudilo mě šplouchání a světla hasičů. Když jsem vstal a stoupl si vedle postele, byl jsme ve vodě. V domě jí bylo třicet centimetrů,“ popsal Antonín Burger z Klučku. Spodní patro domu voda zaplavila, stejně jako dvůr nebo auto v garáži. „Škody budu teprve sčítat, až se odčerpá voda. Lednice, mrazák, myčka. Všechno v ní stálo,“ vypočetl 68letý muž původem z Mostu, který v Klučku bydlí patnáct let. „Velká voda tady byla asi před čtyřiceti lety, pamatuji si, že se nám tehdy ale do domu nedostala,“ vzpomněl.

Nedaleko bydlící Sedlákovi měli větší štěstí, přímo do domu se jim voda nedostala. Ale i tak jim vyplavila garáž, pergolu, auto, které stálo na ulici, je zřejmě neopravitelně poškozené. Také oni budou přesnou výši škod teprve sčítat po úklidu. „Přišla velká bouřka, déšť. Pak najednou strašný hukot, jak se přihnala do ulice velká voda,“ popsal Josef Sedlák. Také soused Pavel Dovala měl dvůr pod vodou, přímo do domu se nedostala. „Byl to hukot jako blázen, jak se naše ulice změnila v řeku,“ řekl.

V noci a celou středu v Klučku čerpali vodu profesionální i dobrovolní hasiči. Aby jim auta nekomplikovala práci, přes ulici měli rozložené hadice, vjezd do vesnice uzavřela policie.

Hasiči v Ústeckém kraji likvidují následky noční bouře. Během noci zasahovali u 55 zásahů na polámané či spadlé stromy. Při noční bouři docházelo i k lokálním záplavám. Jednalo se o zatopené sklepy a vodní laguny na komunikacích. V obci Kluček na Žatecku bylo zatopeno 22 domů. pic.twitter.com/B9TAdiACEj — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) June 30, 2021

Že velká voda dokáže v Klučku pořádně škodit, dokládá i historie vesnice. Vznik poutního místa v sousedních Liběšicích je spojen se zjevením Panny Marie, která podle věřících při povodni začátkem července roku 1743 zachránila tonoucího sedláka s malým synkem. Jejich koňský povoz strhl rozbouřený Klučecký potok. Na paměť této události se začátkem července koná tradiční pouť s procesím od kapličky Zjevení Panny Marie v Klučku do Liběšic.