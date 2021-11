O loňskou novinku byl ve městě velký zájem, i když bylo kluziště kvůli epidemiologickým opatřením v provozu jen pár týdnů. Ve vedení města proto padlo rozhodnutí pořídit letos kluziště větší a zároveň místo pro něj lépe připravit. Mobilní kluziště se pomalu chystají vyndat ze skladu také v Žatci.

„Zájem o bruslení byl loni v Podbořanech enormní, proto jsme se rozhodli, že si na nastávající sezonu město pronajme kluziště větší. Zároveň si pronajmeme i rolbu pro kvalitnější úpravu ledu,“ sdělil podbořanský starosta Radek Reindl. Loni se v areálu koupaliště bruslilo na ploše o rozměrech 30 x 15 metrů. Letos je kluziště o dva a půl metru širší. „Místo, kde stojí, jsme od loňska upravili. Je tam položená stará dlažba z chodníků, které jsme ve městě rekonstruovali. Zpevněná plocha se využívala už přes léto, stál tam třeba stan pro návštěvníky koupaliště, naše umělecká škola tam měla koncert,“ připomněl starosta. Kluziště je lépe osvětlené, mantinely v zadních částech budou vyztužené plastovými deskami, aby se neničily při hraní hokeje.

Nájemcem podbořanského koupaliště je dlouhodobě Petr Ulke, stará se i o provoz kluziště. „Přesné datum zahájení bruslení zatím nevím, bude to někdy v druhé polovině listopadu,“ sdělil. I letos počítá s tím, že u kluziště otevře půjčovnu bruslí. „Loni jsme měli šedesát párů bruslí, občas to kvůli velkému zájmu nestačilo. Letos bychom chtěli proto nabídku rozšířit na sto párů,“ řekl.

Město si kluziště s příslušenstvím pronajalo od společnosti Energo Choceň do konce února, zaplatí za to téměř milion korun. „Chlazení probíhá tak, že jsou na kluzišti umístěné trubky, kterými proudí glykol zchlazený obvykle na mínus deset stupňů. Ten předává chlad vodě, která se mění na led. Voda se na kluziště stříká hadicí,“ popsal Kamil Vejdělek ze zmíněné firmy. Agregát je oproti loňsku umístěný na druhé straně kluziště, tedy ne už v prostoru, kde se návštěvníci přezouvají. Tím se získá pro jejich zázemí místa. „Stále hledáme ta nejlepší řešení. Jak by mělo být kluziště velké, co všechno k němu potřebujeme,“ vysvětlil podbořanský starosta s tím, že město zvažuje, že jej v příštích letech koupí.

Kluziště mají v plánu na zimu postavit také v Žatci, poprvé se tam objevilo v roce 2015. Před lety ho koupila Technická správa města Žatec, přes rok je kluziště uložené v bývalém skladu chmele v Alšově ulici. „Předpokládáme, že bychom kluziště začali stavět v pondělí 29. listopadu. V závislosti na počasí by se mohlo bruslit kolem poloviny prosince,“ sdělil ředitel technické správy Andrej Grežo. Mobilní kluziště se i letos postaví, jak je v Žatci obvyklé, před radnici.