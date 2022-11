„S uvedením kluziště do provozu počítáme. Sezona nebude kvůli dražší elektřině asi tak dlouhá, uvidíme podle počasí,“ sdělil starosta Radim Laibl. Se stavbou kluziště se opět počítá s koncem adventního týdne na náměstí, zhruba dva týdny pak trvá s ohledem na počasí uvedení do provozu. Led by měl být připravený před vánočními svátky, bruslící veřejnost jej bude moci během prázdnin využívat. Že by bylo kluziště v provozu také během jarních prázdnin, které jsou v okrese Louny v roce 2023 od 13. do 19. března, není pravděpodobné. V tu dobu bývá v Žatci jarní počasí a náklady na provoz venkovního kluziště i s ohledem na drahou elektřinu by byly enormní. „U kluziště by opět mělo být občerstvení,“ potvrdil jednatel Technické správy města Andrej Grežo. Ta kluziště před lety koupila, stará se o jeho provoz, městu jej pronajímá.