Mnozí je znají z výletů, prošli se po jejich nádvořích. Pohledy na severočeské hrady a zámky z ptačí perspektivy však nejsou úplně běžné. A právě takové fotografie ukazuje nová publikace CBS Nakladatelství.

Zřícenina hradu Kamenice na vrcholu Zámeckého vrchu u České Kamenice na Děčínsku | Foto: se svolením CBS Nakladatelství

Kniha zaměřená na severní Čechy je čtvrtým dílem řady České hrady a zámky. Představuje největší historické poklady od Klášterce až po Turnovsko a nechává nahlédnout do jejich tajemných zdí tak, jak se to málokomu podaří.

„Prohlédněte si místa, která vás přenesou do minulosti, do světa rytířů, králů a šlechticů. Poznejte tyto překrásné stavby tak, jak jste je doposud nepoznali – pohledem z nebe,“ lákají vydavatelé ze CBS Nakladatelství.

„Z letadla fotíme českou krajinu už od roku 2011. Za ty roky se naše databáze rozrostla na stovky tisíc záběrů a mezi nimi i množství hradů a zámků. Tak jsme se rozhodli vydat knihu z jejich leteckých fotografií. Po dobu sbírání podkladů jsme přišli na to, že je v Česku tak ohromný počet těchto historických skvostů, že se jednoduše do jedné knihy ani nevejdou. A to nás vedlo k rozhodnutí vydat unikátní edici až sedmi knih s touto tématikou,“ přibližuje vizi celé edice pilot, fotograf a nakladatel Milan Paprčka.

„Bylo pro mě velkou radostí létat a zachycovat hrady a zámky na fotografie a přinést je čtenářům, kteří je z nebe nemají možnost vidět,“ doplnil Milan Paprčka.

České hrady a zámky jsou pokladem nesmírného historického významu a neuvěřitelné architektonické krásy. Tyto majestátní stavby, rozestavěné po celé zemi, okouzlují svojí půvabností, bohatě zdobenými fasádami a překrásnými zahradami. Poskytují příležitost poznat historii na vlastní kůži, prožít atmosféru minulosti a nechat se unést do doby, kdy šlechta a králové vládli naší zemi.

„Hrady a zámky jsou odjakživa lákadlem pro milovníky historie, architektury a romantiky z celého světa. Jejich krása a rozmanitost jsou neodolatelné a jejich atmosféra vždy dokáže vtáhnout každého návštěvníka do příběhů, jenž vyprávějí,“ popisuje Diana Dubská z CBS Nakladatelství.

„Mezi perly severních Čech patří například překrásný zámek Velké Březno s přírodním anglickým parkem, zřícenina hradu Petrohrad, který je na seznamu kulturních památek České republiky. Státní středověký hrad a renesanční zámek Frýdlant, hrad Bezděz, jenž se jako jeden z mála dochoval v původní podobě, či zámek Sychrov, kde se natáčelo několik krásných pohádek - například Nesmrtelná teta. Ať už si ale vaše srdce získá jakýkoliv hrad nebo zámek, jedno je jisté - každý z nich v sobě nese neopakovatelnou krásu, bohaté dědictví a svůj originální a nezapomenutelný příběh,“ popisuje oblast Lenka Forejtová z CBS Nakladatelství, která se intenzivně podílela na tvorbě této krásné knihy.

Nová letecká kniha České hrady a zámky – Severní Čechy, čtenářům umožní prozkoumat krásu českých hradů a zámků této oblasti z neobvyklého pohledu. Mnohé jistě ohromí. „Od prvního okamžiku se ocitnete v poutavém světě, který spojuje minulost v podobě zakomponovaných čtivých pověstí a přítomnost, kterou přinášejí krásné a aktuální letecké fotografie. Zanechte tedy pevnou půdu pod nohami a připravte se na let, který vám otevře dveře do světa nových dobrodružství a typů k nejen letním výletům,“ ukončuje Diana Dubská.

