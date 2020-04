Městská knihovna v Postoloprtech otevře své prostory a další služby pro veřejnost v pondělí 4. května v 11 hodin.

Knihy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Do té doby funguje půjčování „ve dveřích“ na předchozí objednávku – mailovou nebo telefonickou. „Ihned poté, co naše pracovnice ukončily provoz rouškové šicí dílny, jsme zahájili letošní povinnou fyzickou inventuru knihovních fondů. To je rozsáhlá a náročná operace, kterou musíme provádět každých pět let; trvá dva týdny. Obvykle se knihovna za tím účelem uzavírala v létě,“ informovala knihovna.