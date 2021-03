FOTO: Lounskou knihovnu nezastaví ani lockdown. Knížky míří ke čtenářům pořád

Přečíst si objednávky, nachystat podle nich knížky, vydat je jedním okénkem čtenářům, až je přečtou, tak je přijdou do druhého odevzdat a šup s knížkami do karantény. A pak znovu ke čtenářům. Být stále co nejblíže svým čtenářům se snaží lounská knihovna, ani doba lockdownu není výjimkou.

Lounská knihovna v době lockdownu. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Knihovna zájemcům publikace stále rozváží, kdo chce může si je ale přijít vyzvednout a vrátit přímo do okének v budově na lounském Mírovém náměstí. Zájem o "návštěvu" knihovny je poměrně velký, každou chvilku se u okének někdo objeví. "Jsme rádi, že k nám naši čtenáři stále chodí, že si knížky stále půjčují, už se těšíme, až je uvítáme i uvnitř," zní z knihovny.