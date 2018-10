Koalice se ve městech rodí těžce, sdružení Louny spolu se rozpadlo

Louny, Žatec - Politické strany v Žatci i v Lounech se stále nedohodly na spolupráci.

Komunální volby v žateckém podměstí.Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Po více než týdnu od komunálních voleb nejsou v Lounech ani Žatci dosud dohodnuté koalice, které obě největší města okresu povedou v následujících čtyřech letech. V Lounech se povolební jednání komplikují, jedno uskupení z možné „vládní“ koalice se totiž rozpadlo. Jasno není ani v Žatci. Tam se ale už přece jen její obrysy začínají rýsovat.



V Lounech je k většině v zastupitelstvu potřeba minimálně 15 hlasů. Na půdorysu současné koalice se hned po volbách zrodil blok osmi zastupitelů z ODS a koalice Pro lepší Louny. „Dál jsme se dohodli na spolupráci se sdružením Louny spolu. Další jednání probíhají,“ sdělil lídr koalice Pro lepší Louny Pavel Janda. S Unií pro sport a zdraví v čele se současným starostou Radovanem Šabatou by za „normálních“ okolností už dohoda těchto čtyř subjektů stačila, v lounském zastupitelstvu by měly přesně 15 mandátů. Ale…

Povolební jednání ve městě značně pozměnil rozpad politického sdružení Louny spolu, za které společně kandidovali nezávislí, Zelení a KDU-ČSL. Ve volbách získalo místa čtyř zastupitelů. Dva z nich ale budou v dalších jednáních vystupovat samostatně.



„Domluvili jsme se na ukončení spolupráce. Dá se říct, že došlo ke ztrátě vzájemné důvěry. Jednání o koalici v Lounech budou o to složitější, ale aspoň už konečně začnou bez řešení osobních ambicí jednotlivců,“ řekl lídr sdružení Louny spolu v komunálních volbách Jan Žalud.



Do komunálních voleb v Lounech šlo devět subjektů, všechny se do zastupitelstva s 29 členy dostaly. Nejvíc, pět zastupitelů, získalo hnutí ANO. „Jednáme se všemi subjekty. Jsme v tom hodně aktivní, chtěli bychom být součástí budoucí koalice. Nic ale není uzavřené,“ sdělil lídr kandidátky ANO v Lounech Milan Rychtařík.

Poměrně silný mandát se čtyřmi zastupiteli získala ČSSD. „Povolební jednání v Lounech nejsou jednoduchá a ještě budou složitá. Projevuje se v nich také řada osobních animozit. ČSSD se aktivně účastní mnoha schůzek. Většina, která by se uměla dohodnout, zatím není,“ uvedl předseda ČSSD v Lounech Pavel Csonka.



Ustavující jednání zastupitelstev by podle zákona měla proběhnout na přelomu října a listopadu. Zda se do té doby v Lounech zrodí koalice, zatím není jisté.



Jednání o koalici rovněž stále probíhají v Žatci, určité varianty se začínají rýsovat. Volby ve městě s přehledem vyhrálo ANO, získalo šest mandátů z 21členného zastupitelstva. Ale nebylo jasné, kdo je vlastně kandidátem tohoto hnutí na starostu. Jako pravděpodobné se jeví, že současná starostka Zdeňka Hamousová, která za něj kandidovala na druhém místě, bude pokračovat. Ta má u některých ostatních stran silnou podporu. Hlavně v Unii pro sport a zdraví a Volbě pro město, které shodně získaly po třech mandátech. Spolu s ANO by tak vytvořit většinovou koalici mohly. Ve hře je i varianta, že by Žatec měl dál dva místostarosty.