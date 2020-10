Zdroj: Deník

Zástupci stran podepsali memorandum o spolupráci a deklarovali vytvoření koaliční smlouvy. Zmíněná trojkoalice by měla v 55členném zastupitelstvu většinu 29 křesel. V radě Ústeckého kraje zasednou za Spojence dva zastupitelé a ANO jich tam bude mít pět. ODS získá v radě čtyři židle.

K úplnému rozdělení resortů ještě nedošlo, jasno je ale na postech nejvyššího vedení. „Dohodli jsme se, že budou dva posty náměstků. Jedním se stane Jiří Kulhánek (ODS), druhý post připadne hnutí ANO,“ uvedl Jiří Řehák (Spojenci). Druhým náměstkem se stane Marian Čapek. Koaliční partneři souhlasí s hejtmanským postem pro lídra ANO Jana Schillera.

ANO i ODS v úterý avizovaly, že se ve středu odpoledne koná schůzka mezi koaličními partnery. Ve středu dopoledne došlo ke změně. „Důvodem pro nás byla nedůvěryhodnost STAN jako partnera, který vedl vyjednávání s dalšími stranami, byť jsme dohodli, že s dalšími jednat nebudeme,“ potvrdil Schiller.

Krajský lídr STAN Filip Ušák ve středu změnu vyjednávací strategie komentovat nechtěl. O tom, že probíhá jednání bez něj, netušil. „Teď k tomu nebudu nic blíže říkat. Budeme se scházet vnitrostranicky a situaci vnitrostranicky řešit,“ reagoval pro Deník Ušák.

Nabídka spolupráce byla pro Spojence pro kraj překvapením. „Zaskočilo nás to, bylo to narychlo. Do té doby s námi nikdo nejednal, nebyli jsme oslovení pro spolupráci a žádná zákulisní jednání neprobíhala. Nic nenasvědčovalo tomu, že se s námi počítá,“ potvrdil Řehák.

Uskupení Spojenci pro kraj, které sestavilo společnou kandidátku z pěti stran a hnutí (JsmePRO!, Strana zelených, TOP 09, SNK-ED, LES), obsadilo ve volbách sedmou příčku se ziskem 6,11 procenta hlasů. Za ty jim připadly čtyři mandáty. Pokud koalice vznikne, nebude tak silná jako by byla s účastí hnutí STAN, které získalo sedm křesel v zastupitelstvu.

Řehák ale přiznává, že politici si budou muset rozhodnutí obhájit v rámci svých stran. Mimo SPD a KSČM byla i spolupráce se hnutím ANO limitem. „Bylo to dlouhé rozhodování a bolestivé. Máme v našich stranách co vysvětlovat, proč jsme se tak rozhodli,“ připustil lídr Spojenců.



Rozdělení postů budou strany domlouvat v následujících dnech. „Budeme to projednávat po mailech, abychom věc uspíšili. Počítám, že za čtrnáct dní by mohlo být hotovo,“ upřesnil další vývoj Schiller. Hnutí ANO avizovalo zájem o zdravotnictví, ODS by zase chtělo spravovat sociální oblast. Co připadne Spojencům, je předmětem jednání. „Rozdělení postů pro nás není úplně prioritní. Chceme rozvíjet náš kraj, takže touto cestou se naše práce bude ubírat,“ prohlásil Řehák.

Na rozdělení postů v odborech je vázáno podle Schillera podepsání koaliční smlouvy a také programového prohlášení. Podle Schillera je i s ohledem na probíhající epidemii covid-19 zásadní, aby se začalo co nejrychleji řešit krajské zdravotnictví. „Musíme zajistit a pohlídat průběh epidemie, to v první řadě. Další, co bude nutné udělat, bude revize záležitostí kolem Lužické a litoměřické nemocnice,“ přiblížil Schiller. Nové vedení hejtmanství by mělo podle něho podrobně prozkoumat uzavřené smlouvy a úvěry. Další prioritou pro nového hejtmana bude i stabilizace zdravotnického personálu.