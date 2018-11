Koito staví druhou halu, zaměstná v ní další stovky lidí nejen ze Žatce

Provozní zámečníci, údržbáři údržbář. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: 5. května 352 Dobroměřice , Náplň práce:, opravy technologií a strojů,preventivní údržba, mazání strojů,, Požadujeme: , svářečský průkaz ,manuální zručnost, samostatnost, aktivní řidič sk. B,vyučení v oboru zámečník výhodou, průkaz na VZV, čelní nakladač a řidičský průkaz skupiny C výhodou, nabízíme: zázemí prosperující a stabilní firmy, práci na hlavní pracovní poměr , 25 dní dovolené ,stravenky příspěvek na dovolenou, vánoční příspěvek , příspěvek na penzijní spoření, periodické školení odborných způsobilostí, kontakt:602209017. milos.spale@primagra.cz. Pracoviště: Primagra, a.s. - provozovna dobroměřice, 5. května, č.p. 352, 440 01 Louny 1. Informace: Miloš Špale, +420 602 209 017,601 574 145.

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidič mezinárodní kamionové dopravy. Požadované vzdělání: nižší střední. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, ŘP skupiny C+ E, profesní osvědčení, p, kontakt: 602416555, s.hnilica@iol.cz, osobně po předchozí telefonické dohodě. Pracoviště: Stanislav hnilica, Poustka, č.p. 27, 439 07 Peruc. Informace: Stanislav Hnilica, +420 602 416 555.

Pro naše významné klienty, společnosti specializující se na výrobu v oblasti automobilového průmyslu, hledáme nové spolehlivé a šikovné kolegy/ně do skladu. Máte zkušenost s obsluhou vysokozdvižného vozíku a chtěli byste ji využít? Nemáte platný průkaz VZV? Nevadí! Průkaz není podmínkou, důležitá je praxe a Vaše zkušenosti a hlavně chuť se učit. Nabízíme dlouhodobou spolupráci, zajímavou měsíční mzdu i další příplatky a bonusy. Hledáte práci v blízkém okolí svého bydliště a nevíte jakou si vybrat? Tak se určitě ozvěte a my Vám s výběrem rádi pomůžeme a vybereme práci přímo pro Vás. Co bude Vaše náplň práce: Manipulace s materiálem. Zajištění nakládek a vykládek. Zásobování výrobních linek. Práce s VZV. #rYrpp