Úplně jiná než v minulých letech je letošní Tříkrálová sbírka. Koledníci kvůli proticovidovým opatřením nechodí po ulicích dům od domu, sbírka probíhá on-line. Lidé mohou přispět pomocí DMS, finanční dar je možné poslat přímo na účet nebo prostřednictvím platební brány na webu Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka v centru Loun | Foto: Ladislav Bába

Sbírku ve zhruba polovině okresu Louny zajišťuje římskokatolická farnost Liběšice u Žatce. O tom, jak letošní sbírka probíhá a jak je možné přispět, informuje farnost pomocí letáčků vhozených do poštovních schránek. Jejich součástí je i medailka Panny Marie. „Několik let ji rozdávají naši koledníci při Tříkrálových sbírkách. Dáváme ji lidem do nového roku, aby v něm měli ochranu a požehnání,“ vysvětlil otec Vilém Marek Štěpán z liběšické fary.