Policie obvinila muže z Lounska po několika týdnech vyšetřování z obecného ohrožení. Nebezpečí zranění nebo smrti vystavil desítky lidí. Jeho čin je o to nepochopitelnější, že jako strojvedoucí na strmé trati do Krušných hor jezdil, a tak dobře věděl, jak je náročná. Jeho krok odsoudily i České dráhy, pro které pracuje. „Pracovně právní vztahy považujeme za důvěrné. Nicméně můžeme potvrdit, že pan strojvedoucí tuto práci aktuálně nevykonává,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Železnice je celoživotní náplní obviněného muže. Kromě toho, že se jí věnuje v práci, mu vyplňuje i volný čas. V minulosti působil jako jeden z vedoucích kroužku železničních modelářů na Základní škole Prokopa Holého v Lounech, pomáhal také v Klubu přátel krušnohorské železnice Most – Dubí – Moldava. Ten se dlouhodobě zasazuje o železniční znovupropojení Česka a Saska v Krušných horách. „Klub se distancuje od jedince, který byl obviněný z úmyslného poškození vlaků společnosti RCAS, za kterého klub nemá žádnou zodpovědnost. Navíc daný jedinec byl pro své chování v procesu vyloučení už před zjištěním, co provedl,“ uvedl předseda klubu Martin Müller a naznačil tak, že s obviněným mužem byly v železničářském prostředí problémy delší dobu.

Kousek od neštěstí. Kamení, olej na kolejích. Kdo útočí na vlaky?

Bývalé kolegy z klubu fanoušků krušnohorské železnice jeho chování šokovalo. Mrzí je, že poškozuje dobré jméno jejich sdružení. „Od začátku jsme v součinnosti s Policií České republiky a pomohli jsme pachatele usvědčit. Klub vznikl v roce 1996. Od jeho vzniku plně bojujeme za zachování provozu, ať už na trati bude jezdit jakýkoliv dopravce,“ dodal Müller.

Příliš pochopení pro čin svého profesního kolegy nemá ani Jan Šatava, který šéfuje společnosti Railway Capital. Ta od prosince na moldavské dráze nahradila České dráhy a zajišťuje provoz vlaků. „Já se s tím pořád nemohu srovnat. Je to pro mne nepochopitelné. Strojvedoucí by měl být člověk, který bude odpovědný. Je to podobné, jako kdyby pilot běhal okolo letiště a laserem oslňoval piloty jiných společností,“ kroutí nechápavě hlavou Šatava.

Motorák klouzal z kopce. Koleje na Moldavu jsou pokryté olejem

Muž z Lounska byl obviněn v souvislosti s případem z 11. prosince loňského roku. Policie dostala oznámení, že na jednokolejné železniční trati Most - Moldava došlo u obce Hrob na úseku 50 až 80 metrů k potřísnění obou kolejnic tekutinou olejové konzistence. Není to ale jediný útok na trať na Moldavu po převzetí provozu společností Railway Capital. Někdo na ní také nastražil kamení, do kterého vlak najel. To způsobilo na motoráku škodu přibližně 100 tisíc korun. Tento případ prozatím policie neuzavřela a po pachateli či pachatelích i nadále pátrá. Situace se zklidnila po značné medializaci útoků na trať Krušnými horami.