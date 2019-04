Komentář Hynka Dlouhého

Pizzérie na rohu Kruhového náměstí a Nákladní ulice v Žatci. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Majitel domu, kde v Žatci sídlí pizzerie, od radnice příspěvek na opravu ve výši 240 tisíc nakonec nedostane. Porušil totiž podmínky, při rekonstrukci nedodržel památkáři požadované technologie a materiály. Také se vám to zdá jasné? Řekli by jste, že když nedodržel závazná pravidla, která předem stanovil dárce, že nemá na peníze z fondu, jímž město podporuje renovace v historickém centru, nárok? Ale v Žatci to dlouho jasné nebylo…