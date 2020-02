Rok 2017, pak 2018, 2019. To jsou termíny, kdy měl mít Žatec nový kamerový systém. Dosud ho ale nemá, modernizaci radnice odkládala. Další termín je letos. Digitálních očí má být dvojnásobek, přibudou tam, kde jsou potíže, a na výjezdech.

„Modernizace je připravená. Doufáme, že bude brzy realizována,“ řekl šéf žateckých strážníků Miroslav Solar. Nově má být kamer celkem 29, náklady se předpokládají ve výši pět milionů.

A proč se záměr dosud odkládal? Nějaký čas prý trvalo, než vznikla dohoda, kam kamery dát. Poté regulační úřad měnil frekvence, na kterých technologie běží, musely se tedy měnit i projekty. Za tu dobu přišly navíc nové technologie a opět se předělávalo. V Žatci také nově chtějí mít vlastní přenosovou síť, aby nebyli závislí na soukromých firmách. Pořizovací cena bude sice vyšší, nebude se pak ale platit nájem.

Radnice slibuje, že nové kamery letos budou. Aktuálně se pracuje na přepočítání nabídek. „Věřím, že to budeme realizovat v letošním roce,“ uvedl žatecký místostarosta Radim Laibl.

Hlídají už od roku 1996

U některých současných kamer je nyní riziko, že pokud se událost odehraje třeba v noci či za šera, tak příliš nepomohou. Některé nejstarší kamery totiž slouží už od roku 1996. „Potřebují nutně vyměnit, v noci nedostačují. Obraz a rozlišení není u některých kamer dostatečně kvalitní, ve tmě je pak problém je využít,“ pokračoval Solar.

Část digitálních očí sice v minulých letech v Žatci procházela postupnou modernizací, třeba na radnici se kamera měnila v roce 2007, současným požadavkům už ale ani tyto novější kamery nestačí.

Ve městě je nyní 12 pevných kamer, jedna mobilní a tři fotopasti. Nejmodernější jsou na autobusovém nádraží, je jich tam šest, snímají i Kruhové náměstí. V dalších částech města jsou ale starší a pokrytí je mnohem menší. Jsou například na náměstí Svobody, v ulici Bratří Čapků, Javorové, Dr. Kůrky či na Havlíčkově náměstí. Ty mají být vyměněny. Nové body mají přibýt po konzultaci s odborníky například v ulicích Hájkově či Boženy Němcové, u nemocnice a polikliniky či u hřbitova. Vytipovaná jsou i další problémová místa včetně výjezdů z města. Kamery pak mohou pomoci třeba při krádežích aut, vloupáních i dalších kriminálních činech.

Pokud by už kamery na výjezdech z města byly, mohly by pomoci například při objasnění nedávné série vloupání do aut nebo při několika nehodách. „Chceme, aby kamery působily jako prevence. Samozřejmě ale hodně pomohou i při objasňování trestné činnosti,“ dodal Solar.

S projektem na rozšíření kamer se v Žatci opět „rozhořela“ také debata o tom, zda jsou potřebné nebo otravující. Jedni tvrdí, že jsou v pořádku a pomáhají hlídat, druzí říkají, že jsou nadužívané a že mizí soukromí. Podle vedení města a policie mají rozhodně přispět k bezpečí. Většina veřejnosti prý s rozšířením souhlasí.