Komunální volby proběhnou nejpozději 5. a 6. října

Severní Čechy - Komunální volby se letos budou konat nejpozději 5. a 6. října. Senátní volby by mohly být o týden či dva později, tedy ve stejných dnech, v jakých uskutečnily před šesti lety. Tehdy si lidé vybírali senátory ve stejných 27 obvodech, ve kterých je budou volit nyní. Vyplývá to ze srovnání zákonných lhůt.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

Termín voleb vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Miloš Zeman má na tento úkon čas do počátku července. Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období místních zastupitel a senátorů.

Celostátní volby do zastupitelstev obcí se konaly naposledy 10. a 11. října 2014, letošní tak musí být nejpozději na začátku prvního říjnového víkendu. První kolo senátních voleb v obvodech, kde se bude volit i letos, se uskutečnilo 12. a 13. října 2012, nikdo v něm ale nebyl zvolen. Senátoři, jejichž mandát letos končí, vzešli až z druhého kola, které bylo 19. a 20. října.

První kolo senátních voleb se dosud konalo souběžně s komunálními či krajskými volbami. Pokud tomu tak bude i letos, strany i nezávislí kandidáti by na nominace měli čas do konce července pro oba typy podzimních voleb.

Termín senátních voleb by mohlo ovlivnit přijetí senátorské volební novely, která má druhé kolo voleb členů horní komory odsunout z jednoho na dva týdny po kole prvním. To by umožnil dodat voličům hlasovací lístky do poštovních schránek. Zastánci zákona si od toho slibují zvýšení voličské účasti.