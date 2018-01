Konec dřiny. V Žatci postaví komfortnější sběrný dvůr

Žatec - Zbavit se odpadu bude snazší. Dvůr nabídne lepší přístup.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Malý a celkově nevyhovující. Takový je současný sběrný dvůr v Žatci. Ještě letos se to ale změní, město se brzy pustí do výstavby nového.

Nový sběrný dvůr za 24,2 milionu korun vyroste vedle kotelny v Perči. „Práce začnou, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Předpokládáme, že v průběhu jara,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a majetku města Kateřina Mazánková. Provoz nového sběrného dvora chce radnice zahájit na podzim.

„Sběrný dvůr využiji jen párkrát do roka, ale určitě je dobře, že město bude mít nový. Do toho současného se obtížně zajíždí s autem, s nákladem na vozíku to jde ještě hůř. A házet odpad do těch vysokých kontejnerů je také celkem dřina,“ řekl Petr Kadeřábek ze Žatce.

Sběrný dvůr v poslední době využil při rekonstrukci jádra v bytě, kdy tam vozil stavební odpad, vysloužilý nábytek a vybavení ze staré koupelny a kuchyně. Zamířil sem i tehdy, když v bytě měnil dveře do jednotlivých pokojů. I ty staré odvezl do sběrného dvora.

POZEMEK OD ZEMĚDĚLCE

Město pro potřeby sběrného dvora koupilo v roce 2015 od soukromého zemědělce pozemek za více než tři miliony korun v sousedství kotelny, která vytápí velkou část Žatce. Protože je ve svahu, počítá se s výstavbou opěrné zdi. A také odbočovacího pruhu ze silnice Žatec Rakovník.

Stavební práce budou stát 11,5 milionu korun, na dalších 12,7 milionu vyjde vybavení dvora technikou, kontejnery, váhou a dalšími věcmi. Většinu z celkových nákladů, 85 procent, pokryje dotace.

Nový sběrný dvůr nabídne komfortnější podmínky pro likvidaci odpadů. Lidé je už nebudou muset zvedat do vysokých kontejnerů, jak tomu je nyní v areálu v Čeradické ulici. Nový sběrný dvůr bude také prostornější a snáze do něj zajedou řidiči s auty.

Nový sběrný dvůr vyroste asi kilometr za městem. Není tedy přímo v Žatci. „Myslíme, že to lidi neodradí. Už teď musí odpad naložit do auta nebo na vozík. Pak už je jedno, že pojedou o kousek dál,“ řekla starostka Zdeňka Hamousová.

Radnice zvažuje, že než si lidé na umístění nového sběrného dvora zvyknou, zachová na přechodnou dobu i provoz v areálu v Čeradické ulici. A kvůli lepší dostupnosti uvažuje ještě o výstavbě druhého sběrného dvora, který by měl vyrůst v Mostecké ulici na opačném okraji Žatce. „Nyní řešíme budoucí provoz nového sběrného dvora. Počítáme s tím, že bude otevřený i o víkendech a že lidé ze Žatce tam budou moci stejně jako dosud ukládat odpad zdarma,“ sdělila starostka.

Radnice plánuje, že zachová také systém sběrových sobot. Konají se čtyřikrát během roku a obyvatelé Žatce a spádových vesnic mohou odnést na předem určená místa velkoobjemový a nebezpečný odpad či elektroodpad.

ZÁZRAČNÉ KOŠE

Investice do sběrného dvora není jediná v oblasti nakládání s odpady, kterou město pro letošek chystá. Za deset milionů korun se v Žatci vybuduje sedm podzemních a tři polopodzemní kontejnery na tříděný odpad. V centru města se objeví tzv. chytré odpadkové koše, které vhozené odpadky samy lisují. A město také nakoupí kompostéry na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu, které svým obyvatelům půjčí. Ocení to hlavně majitelé rodinných domů se zahrádkami.