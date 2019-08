Dvě z nich se ponesou v duchu rozlučky s prázdninami. Jednu pořádá Správa sportovních zařízení města Loun (SSZML) na tamním koupališti. „V sobotu 24. srpna odpoledne čeká na malé i velké návštěvníky bohatý program v podobě sportovních soutěží, různých vodních atrakcí, diskotéky, malování na obličej a mnoho dalšího. Začátek je ve 13 hodin,“ informoval ředitel SSZML Radek Příhoda.

O týden později, v sobotu 31. srpna, připravuje rozlučkovou akci s prázdninami Oblastní muzeum v Lounech. Nese název Labutí píseň prázdnin a proběhne od 10 do 17 hodin v archeologickém skanzenu v nedalekém Březně. „Přijďte si do skanzenu užít poslední prázdninovou sobotu. Zahrát, vyrobit nebo si koupit pravěkou hru, v 11 a 15 hodin je na programu společné bubnování,“ pozvala Veronika Škuthanová z muzea. Chybět nebude vystoupení kouzelníka, oheň k opékání vuřtů, pokud bude příhodné počasí, je možné koupání v blízké řece Ohři.

Zajímavé programy na závěr prázdnin připravily také státní zámky Krásný Dvůr na Podbořansku a Stekník na Žatecku. Ve čtvrtek 22. srpna je v Krásném Dvoře v plánu další prohlídka zámku s kastelánkou Michaelou Hofmanovou, zájemci se vydají do prostor památky v 15 a 17 hodin. Podobná akce se tam koná i ve čtvrtek 29. srpna, tentokrát půjde o prohlídky zámku v doprovodu Marie Terezie hraběnky Černínové, manželky zakladatele zámeckého parku.

Nevšední prohlídky připravil na závěr prázdnin také zámek ve Stekníku. A to v sobotu 24. a neděli 25. srpna, jde o akci s názvem Prohlídky s princeznou Magdalénkou. „Děti se odlehčenou a zábavnou formou seznámí nejen s historií zámku, ale princezna jim představí také několik zajímavých předmětů, které naši předkové používali ke každodenní práci. Úkolem dětí bude uhodnout, k čemu předměty sloužily,“ přiblížila kastelánka Jana Zajíčková. Akce je vhodná pro děti do 10 let.

Krásný Dvůr i Stekník se poslední srpnový víkend připojí do celorepublikové Hradozámecké noci. Ta se v Krásném Dvoře od 17 do 23 hodin ponese v duchu loveckého honu z dob Černínů, na programu je zážitková hra, koncert, komentovaná procházka nebo prohlídky interiérů. Stekník zase nabídne netradiční večerní hrané prohlídky v zámeckých interiérech napříč staletím.

„Průvodci oblečení v historických kostýmech provedou návštěvníky rozsvícenými sály, kde se odehrají scénky představující jednotlivé etapy historie památky. Součástí prohlídek bude i taneční vystoupení a legendy ze zámku i podzámčí,“ přiblížil Tomáš Pospíšil z Národního památkového ústavu, který zámek spravuje. Program ve Stekníku je v plánu od 18 do 22 hodin.