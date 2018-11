Konec zelených autobusů? Kraj uštědřil dopravci likvidační pokutu 48 milionů

Ústecký kraj - Společnost TD Bus, bývalý BusLine, která zajišťuje část autobusové dopravy v Ústeckém kraji, dostala od kraje pokutu 48 milionů korun. Sankci za neodjeté kilometry posvětili radní.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Karel Pech

Rozhodnutí, které může paralyzovat autobusovou dopravu v celém kraji, dostane společnosti zhruba za dva týdny. „Pravidelně jednou za čtvrt roku schvalujeme dopravcům pokuty za to, že neplní podmínky, ke kterým se zavázali ve smlouvě. Celkem jde nyní o částku 48,6 milionu korun, ze všech nejvýrazněji vyčnívá smluvní sankce pro společnost TD Bus v hodnotě 48,2 milionu. Pokud si někdo dělá ze služby pro občany své bojiště, aby dostal z veřejných peněz ještě víc, využijeme všechny prostředky k tomu, aby plnil všechno, co mu plyne ze smlouvy,“ říká náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

TD Bus zajišťuje Ústeckému kraji dopravu v lokalitách Litoměřicko, Lovosice, Louny, Lounsko-západ, Podbořansko a Vejprtsko. Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) převzala od září od TD Bus provoz linek v oblastech Ústecka a Děčínska. Pokuta je za spoje, které má kraj objednané, ale TD Bus je neodjel. Souhrně má jít o 48 tisíc neujetých kilometrů za dva měsíce, tedy pokutu jeden tisíc korun za jeden kilometr.

„Informace o nejetých spojích jsme získávali jak od nepřepravených cestujících a obecních samospráv, tak i od dispečerů jednotlivých oblastí. Nejeté spoje se následně prověřovaly v systému sledování vozidel pomocí GPS i v automatickém dispečinku. Dopravce měl možnost se vyjádřit. Pokud tak učinil, vždy jako důvod uvedl nedostatek řidičů,“ zmiňuje mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Krize s nedostatkem řidičů podle ředitele TD Bus Milana Tomse trvá dodnes. S pokutou zásadně nesouhlasí a považuje ji za likvidační. „Pokud nám chtějí sankci započítat proti provozní záloze, tak si myslím, že TD Bus okamžitě končí a doprava se zastaví. Není z čeho to hradit. Nepřišli dva řidiči do práce a je z toho 48 milionů korun,“ reaguje Toms, podle jehož názoru je sankce neoprávněná a nezákonná.

Ředitel Toms: Chtějí vytvořit krizový stav

„Smlouva s krajem z roku 2014 vůbec nereaguje na změnu výše spotřební daně, na biopaliva, ani na dvojitý nárůst mezd řidičů kvůli nařízení vlády, které jsme museli vyplatit. Smlouva nebyla pružná, kritizujeme to přes rok. Kraj TD Busu účtuje sankce, jeho dopravní společnost ale žádným standardům nepodléhá. Je to podivná realizace jejich vlastního byzynysu, likvidace trhu za peníze daňových poplatníků. Nepodléhají žádné kontrole, za to u nás se to kontrolami jenom hemží,“ upozorňuje Toms, který prý za vším vidí účelovost ze strany kraje.

„Proč se kraj dnes chová tak, jak se chová, je zapříčiněné podle mě tím, že se chce jenom vymanit z trestněprávní odpovědnosti za neuvážený nákup předražené dopravy, pro kterou vytvořil DSÚK. Pokud zlikvidujete TD Bus, vznikne krizový stav, za který se oni budou moci schovat a říci: nedalo se nic dělat, nakoupili jsme to, co bylo, abychom situaci rychle vyřešili,“ myslí si ředitel Toms.

Činnost společnosti vyhodnocoval krajský odbor dopravy. Spekulace o účelovosti pokuty odmítá vedoucí odboru Jindřich Franěk. „Není to o tom, že by se kraj rozhodl, že dá dopravci pokutu, protože teď chceme jezdit jeho oblasti. Ústecko a Děčínsko jsme museli převzít od září, protože ke konci prázdnin přišly dopisy, kde TD Bus řekla, že pokud nedostane zaplaceno navíc, činnost přeruší. My stále trváme na plnění platných smluv z jejich strany,“ reaguje.

Na případný konec TD Bus a zastavení autobusové dopravy není kraj podle Komínka připravený. „Nemáme v záloze 500 řidičů a 250 autobusů pro případ, že si to někdo z našich soukromníků rozmyslí a my za něj naskočíme jezdit. Něco bychom zvládli na krizové období, ale nedovedeme to vyřešit v řádu týdnů,“ varuje Komínek.

Společnost teď může výši pokuty rozporovat. „Jako kraj můžeme podle smlouvy pohledávky započíst, s právníky zvažujeme, jaké kroky dál uděláme. Využít můžeme také bankovní záruky, které společnost složila. Budeme reagovat až v závislosti na krocích TD Busu,“ informuje Franěk.

S problémovými spoji se potýkali čtenáři Deníku zejména v horkých tropických teplotách v létě. Například Lence z Chlumce na Ústecku způsoboval výpadek spojů TD Bus problémy v práci. V týdnu se skoro nedostala do práce. „Zelený autobus směr Ústí nad Labem nepřijel, využila jsem nakonec náhradní spoj. Situace se ovšem opakovala i odpoledne při návratu domů, kdy opět v daném čase autobus na zastávku nedorazil,“ svěřila se tehdy. Špatná situace panovala ještě začátkem října, kdy například na Litoměřicku a Lounsku denně nejezdily desítky spojů.

„Krizový stav přišel už na začátku tohoto roku. Upozorňovali jsme, že třeba na Litoměřicku je tolik spojů, že není možné všechny ujezdit. Nikdo z kraje nic neudělal, přicházely jen kontroly a kontroly. Stav není vyřešený dodnes, směny s řidiči šijeme ze dne na den. Když nemají řidiče v jiných krajích, přejdou třeba v zimě na letní prázdninový režim a ušetří třeba jednoho řidiče. To se tady nestalo, realizaci dopravy na kraji vládnou úředníci,“ dodává Toms.

Napjaté vztahy má kraj a TD Bus dlouhodobě. Nedávno Ústecký kraj v registru smluv uveřejnil, že své příspěvkové organizaci Dopravní společnost Ústeckého kraje platí 41,21 koruny za každý ujetý kilometr. Vyplývá to z kontraktu, který Ústecký kraj zveřejnil v registru smluv. Dosud společnosti TD Bus (dříve BusLine) platil zhruba 27 korun za kilometr. Dopravce po kraji požadoval navýšení plateb, ten to však odmítal a několikrát tak kvůli tomu hrozil kolaps dopravy. Například v Libereckém kraji vyhrál BusLine jako jediný soutěžící zakázku na provoz autobusů na Jablonecku, Turnovsku a Semilsku s částkou kolem 36 korun.