Stavby úseků Nové Strašecí-Řevničov a obchvat Řevničova byly dokončeny s předstihem a podobně by mohla dopadnout i dostavba celé D6. „Nyní otevíráme dva celkem desetikilometrové úseky, které nebyly úplně jednoduché. V rokli nad Krušovickým potokem bylo komplikované podloží, což se projevilo až v průběhu stavby, stavební firmy to ovšem zvládly dobře.

Další pětikilometrový obchvat Lubence bude hotov v příštím roce. Jsem rád, že po letech odkladů se dostavba skutečně rozběhne. I díky novému zákonu věříme, že dálnici do Karlových Varů jsme schopni dokončit minimálně o rok dříve, tedy v roce 2025,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.

Nové úseky dálnice D6 odvedou tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, úlevy se tedy dočkají zejména Řevničov a Krušovice. Kromě zlepšení životních podmínek místních se také sníží riziko nehod chodců a cyklistů, klesne imisní zátěž a sníží se hluk v obytných zástavbách a zlepší se celková dostupnost regionu, což zvýší jeho atraktivitu pro investory i občany.

„Úleva to pro nás bude určitě značná, myslím si, že většina řidičů jedoucí tímto směrem bude dálnici využívat. Trošičku mají někteří obavy, že vlevo v jednom úseku nejsou protihlukové stěny, tak aby zde nebyla větší hlučnost. Bylo nám ale slíbeno, že se budou dělat protihlukové zkoušky, tak by snad mělo být vše v pořádku,“ uvedla krušovická starostka Markéta Fröhlichová (STAN).

Také novostrašecký starosta Karel Filip (ČSSD) zdůraznil, jak je otevření dalšího úseku dálnice pro město důležité, obzvlášť poté, co v letošním roce jeho občané museli snášet velké množství uzavírek a objížděk. „V dopravě se nám velice uleví, neboť řidič budou moci vyjet pohodlně nejen na Prahu, ale i druhým směrem a u kruhového objezdu už nebudou tak velké fronty. Důležité je to pro město i z hlediska bezpečnosti, neboť naši hasiči vyjížděli pravidelně každý rok k nějakému smrtelnému úrazu hlavně k Bucku, kde to bylo velmi nebezpečné,“ upozornil novostrašecký starosta Karel Filip.

Také na všech zbývajících úsecích D6 již probíhá intenzivní příprava. Znatelný pokrok nastal v přípravě stavby dalšího více než šest kilometrů dlouhého úseku D6 kolem Krupé, kde Ředitelství silnic a dálnic zbývalo v průběhu listopadu získat poslední čtyři pozemky. Aktuálně je vypořádáno 97,30 % pozemků. Úsek kolem Krupé bude přímo navazovat na část u Krušovic. „Aktuálně jsme vypsali výběrové řízení na stavbu D6 Krupá, přeložka, kterou zahájíme v příštím roce. A věřím, že se nám do konce roku 2021 podaří připravit i obchvat Hořesedel a Hořoviček,“ představil nejbližší plány generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.