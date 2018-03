Konopí i meduňka. Z píp na Zelený čtvrtek teče zelené pivo

Ústecký kraj /ANKETA/ - Velikonoční speciál mají v nabídce i malé pivovary z regionu.

Na Zelený čtvrtek nabízí řada pivovarů stylově zelené pivo. Archivní fotoFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Hrachová kaše, špenátová polévka, kopřivová nádivka. Na Zelený čtvrtek se má podle tradičních zvyků jíst něco zeleného, aby si člověk zaručil na celý rok zdraví. Pokud vás na luštěniny příliš neužije, můžete si místo nich dopřát třeba doušek zeleného piva. A bylinky v něm chybět rozhodně nebudou.

Tradici pití zeleného piva u nás před dvanácti lety založil pivovar Starobrno a byl dlouho jediný, kdo velikonoční speciál vařil. Od té doby ale české pivovarnictví ušlo dlouhou cestu a dnes je v regionu téměř desítka menších pivovarů, které si na dnešek připravily speciality. Chomutovský pivovar Karásek a Stülpner láká na pivo s výtažkem z meduňky. V pivovaru Mostecký Kahan zase narazí tři sta litrů konopného speciálu. „Bude to třináctka s konopím, které se macerovalo v lihu. Ale samozřejmě bez THC,“ usmívá se sládek Lukáš Chrastina. Příchuť kontroverzní byliny ochutnají i pivaři v Lounech, v minipivovaru Lounský žejdlík.

V sousedním Žatci, v restauraci U Orloje, se na pípách prožene zeleného piva už deset hektolitrů. „Je o něj veliký zájem, lidé to berou jako událost a ochutnávají ho i ti, kteří jinak příliš pivo nepijí. Počítáme, že vydrží asi do neděle,“ prozrazuje Ondřej Baštýř, ředitel Chrámu chmele a piva, jehož je podnik součástí. V baště českého chmele nic neponechávají náhodě a příprava byla pečlivá. „Je to první zelené pivo našeho nového sládka. Recept neprozradí, ale k barvě a chuti mu pomohly bylinky, světlé slady a speciální český chmel Kazbek, který dodá pivu úžasnou vůni,“ prozrazuje Baštýř.

Kromě návštěvníků restaurace si na zeleném speciálu pochutnají i klienti žateckého domova pro seniory, kterým ho pivovar zaváží už třetím rokem. „Chtěli jsme to letos pojmout svátečně, takže se jím bude zapíjet domácí pečená kachnička s červeným zelím a knedlíky,“ říká ředitel domova Petr Antoni.

A jak vlastně pivovary dosahují zelené barvy? Každý sládek si recepturu pečlivě střeží, ale po troše přemlouvání se o ni trochu podělí. „Vždycky je nutné pomoci tomu barvivy, ale určitě není nutné se uchýlit k chemii,“ říká člen prezidia Českého svazu minipivovarů Radovan Koudela. Do piva se přidávají různé přírodní extrakty a výtažky ze zelených bylin. „Obzvlášť hezky barví třeba pažitka, nejrozšířenější je ale asi kopřiva. Do některých piv se přidávají byliny i přímo při vaření, ale ty samotné takové množství neobarví, jsou spíše pro chuť,“ popisuje pivovarník.