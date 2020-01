Kvůli silnému větru se v Javorové ulici na žateckém sídlišti Jih daly v úterý 28. ledna odpoledne do pohybu kontejnery na komunální odpad. Zastavily se až o zaparkovaná auta, která poškodily. Nebylo to poprvé. Obyvatelé proto volají po opatření, aby se situace neopakovala.

| Foto: Václav Mleziva

„Stává se to při každém silnějším větru, že se u nás dají kontejnery do pohybu. Něco by se s tím už mělo dělat. Tentokrát mé auto poškozené nebylo, ale před dvěma lety se tak stalo. Kontejner mi poškodil půl roku nové auto. Od města, na jehož pozemku kontejnery jsou, ani od společnosti, která je vyváží, jsem tehdy žádné peníze nedostal. Opravu jsem hradil z havarijní pojistky auta,“ sdělil obyvatel ulice Václav Mleziva.