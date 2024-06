Na sedmi místech Loun se objeví polopodzemní kontejnery na tříděný odpad. Nahradí nevzhledné barevné kontejnery, lidé do nich budou moci odložit papír, plast, sklo a kovové odpady.

Například v lounské ulici Na Valích jsou už několik let podzemní kontejnery na separovaný odpad. Archivní foto | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Radnice vyhlásila veřejnou zakázku, uchazeči mohou nabídky podávat do 1. července. „Dílem se pro účely soutěže rozumí realizace akce spočívající ve vybudování nových stanovišť a následná dodávka polopodzemních kontejnerů do vytypovaných lokalit města, přičemž nové polopodzemní kontejnery nahradí stávající plastové kontejnery na tříděný odpad, avšak kontejnery na komunální odpad zůstanou zachovány. Současně bude provedena úprava prostoru u kontejnerových stání na komunální odpad. Součástí díla bude i dodání všech potřebných dokumentů ke kolaudaci díla,“ uvedla k zakázce vedoucí odboru komunitního rozvoje a participace Městského úřadu Louny Petra Kotková.

Polopodzemní kontejnery vzniknou v ulicích Kosmonautů, Rakovnická u domova pro seniory, Přemyslovců poblíž náměstí Zschopau, mezi bytovými domy v ulici V Oblouku, na blízkém Tyršově náměstí, u paneláků ve Školní ulici a pod kostelem sv. Petra v ulici Prokopa Holého.

Hotové by měly být do konce listopadu letošního roku. „Zadavatel si vyhrazuje právo, s ohledem na finanční prostředky, přesunout realizaci některého stavebního objektu do roku 2025, přičemž realizace by musela proběhnout nejpozději do 30. června 2025,“ stojí v dokumentu k zakázce.

