Co říká strach nám Evropanům?

Pokud se něco objeví v Číně, na Aljašce či v Tokiu, je to vlastně za rohem. Mezinárodní letecká doprava zrušila hranice. Je jenom náhoda, že u nás v době vzniku rozhovoru ještě nejsou nemocní.

Jak rychlé je šíření infekce?

Hypoteticky je bleskové, protože rychlost dopravních letadel je 600 až 800 km/hod. Dobrou zprávou je, že ohnisko nového typu koronaviru je omezeno na jednu čínskou provincii a do dalších oblastí se šíří prostřednictvím tohoto ohniska. Čili šíření infekce je omezené. Pro nás na severu Čech to znamená, že se k nám může někdo nakažený dostat jen komplikovaně shodou okolností.

Je karanténa v řadě čínských měst účinná?

Zásadně omezuje pohyb kvanta lidí. Lépe se kontroluje zdravotní stav stovek cestujících než stovek tisíc.

Ale lidé karanténu porušují, nebo ne?

To je taková lidská samozřejmost obcházet pravidla, která jim byla vnucena. Jako psycholog a policejní vyjednavač jsem většinou přesvědčoval jednoho, dva lidi. S těmi se dohodnete. Ovšem čím větší je dav, tím větší je problém. Proto ihned po vyhlášení karantény v jedenáctimilionovém Wu-chanu uteklo z města do okamžiku uzavření komunikací přes 300 tisíc lidí. Ti, kteří zůstali, vykoupili obchody a lékárny.

Tak by se chovali i lidé v Ústí nad Labem?

I v Praze a Londýně. Kdekoli. Lépe se cítí, když mají možnost volby mimo karanténní zónu. Uvnitř zóny musí čekat, co udělají vládní instituce, čili jsou v nejistotě. Nikde na světě lidi nemají velkou důvěru v instituce, protože je občas reprezentují nepříliš důvěryhodní politici. Jde o společenskou past.

Jak se připravit na první zprávu, že se také u nás objevil člověk infikovaný čínským koronavirem?

Na to se nelze připravit. Zatím proti této infekci není známý lék. Záleží na odolnosti napadeného organismu. To je základní důvod k obavě. U nás je výhoda, že by počet případů byl malý a že náš zdravotnický systém je doslova robustní.

Pomůže prevence?

Ke zklidnění nám pomůže respektovat doporučení hygieniků. Jeden kolega mi poslal informace pro obyvatelstvo z Hongkongu: hygienická doporučení známá u nás při chřipkové epidemii, jenom rozšířená o vyhýbání se kontaktům se zvěří, a doporučení necestovat na pevninskou Čínu do oblasti Wu-chanu. Nás dnes ohrožuje také běžná chřipka a i u nás na ni umírají vážně nemocní a oslabení lidé.