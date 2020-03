V souvislosti s koronavirem ruší zahraniční pořadatelé veletrhů, výstav a sportovních zápasů naplánované akce. A to i na týdny dopředu. V Ústeckém kraji se zatím odvolávají lokálně jen malé akce. Litoměřické a lounské výstaviště přípravy jarních akcí nepozastavily, z náměstí nezmizí ani oblíbené farmářské trhy.

Pořadatelé zatím nemají k rušení akcí důvod, a to ani v Děčíně a Ústí nad Labem, kde se nákaza objevila. „Budeme samozřejmě respektovat jakákoliv nařízení a doporučení příslušných úřadů. Myslím si, že jsou ale daleko rizikovější místa pro možný přenos virové infekce než otevřená prostranství, kde farmářské trhy pořádáme,“ říká pořadatel Severočeských farmářských trhů Adam Weber. „Prodejci jsou poučeni a nadstandardně dbají o hygienu a v případě jakýchkoliv svých zdravotních komplikacích zůstávají doma,“ doplňuje Weber.

Hojně navštěvovanou akcí, která se zanedlouho koná, je buzení medvědů hnědých v chomutovském zooparku. Návštěvníci o oblíbený začátek sezóny nepřijdou, pouze pokud by to nařídily státní orgány. „Řídíme se instrukcemi ministerstva zdravotnictví, v tuto chvíli není na místě vyvolávat paniku. V případě rozšíření koronaviru a nařízených opatření budeme každopádně postupovat v souladu s těmito opatřeními,“ potvrzuje Helena Hubáčková z oddělení marketingu zooparku.

Začátkem dubna by měly v nezměněném termínu proběhnout i veletrhy Zahrada Čech v Litoměřicích a Dům a zahrada v Lounech. Pořadatelé hlásí přípravy beze změn, jen zpřísnili hygienická opatření. Naopak k razantnímu kroku se rozhodla obec Velké Žernoseky na Litoměřicku. „Z důvodu ochrany zdraví obyvatel byly zrušeny nejbližší obecní akce s větším shromažďováním veřejnosti,“ informovalo vedení obce na sociální síti.

Počkat na oslavu Mezinárodního dne žen si musí i návštěvníci tradičního seniorského setkání v ústeckém domě kultury. „Setkání nerušíme, ale pouze jsme ho odložili. Až se situace uklidní, najdeme vhodný termín a budeme o něm s předstihem informovat,“ sdělil primátor Ústí Petr Nedvědický.

V Itálii se vzhledem k raketově narůstajícímu počtu nakažených hromadné akce ruší. Organizátoři v minulých týdnech začali plánované veletrhy přesouvat na jiné termíny i nedaleko českých hranic. V Norimberku přeložili preventivně z prvního březnového víkendu na srpen Čechy hojně navštěvovaný veletrh pro myslivce a rybáře IWA Outdoor Classic.

Drážďany ruší odborné konference. První případ potvrzené nákazy se v sousedním Sasku objevil v pondělí 2. března. Nakaženým je 67letý muž, z regionu Sächsische Schweiz – Osterzgebirge. Pravděpodobně se nakazil při hromadném lyžařském zájezdu v Itálii.

Do Saska dojíždí za prací stovky Čechů. Podle personálních agentur ale panice nepropadají. „Naši klienti jsou rozumní, zvážili rizika a nepodléhají všudypřítomné panice. Nedostáváme informace o tom, že by se někdo bál kvůli nákaze dojíždět do práce,“ popisuje náladu českých zaměstnanců pracovnice saské personální agentury Petra Klírová. „Z druhé strany ale nemáme ani informace od zaměstnavatelů, že by přijímali výjimečná opatření a uzavírali provozy,“ dodává Klírová.