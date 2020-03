To se změnilo ve čtvrtek 26. března. Dá se očekávat, že počty „oficiálně“ nakažených budou, tak jako v celé ČR, v okrese Louny stoupat.

Z jakého města nebo obce pozitivně testovaný pochází, hygienici nezveřejnili. Mnoho lidí ale v reakcích poukazuje na to, že skutečný počet nakažených bude vyšší. „Opravdu si někdo myslí, že pokud máme v okrese s přibližně 86 tisíci lidmi otestováno 200 až 300 osob, že máme na okrese jen jednoho člověka s Covid-19? To asi ne,“ domnívá se například Karel Urban ze Žatce. Také další lidé upozorňují na to, že vzhledem k relativně malému množství testovaných může být nakažených mnohem víc.

Vedení Žatce a Loun usiluje o to, aby se v okrese zřídilo místo, kde by se ve větším měřítku mohlo testovat na koronavirus. „Požadavek jsme vznesli, ale chybí potřebné vybavení a navíc se nestíhají testy vyhodnocovat,“ sdělila žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

V současné době se lidem, u kterých panuje podezření na nákazu, odebírají vzorky v žatecké nemocnici. Ty se pak posílají k vyhodnocení do akreditovaných laboratoří. „V současné době máme v žatecké nemocnici poslední tři desítky odběrových sad a žádné další na obzoru nejsou. Pro zavedení většího testování lidí nám chybí jak personální tak technické zabezpečení,“ sdělil ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

Pokud by se mělo v okrese Louny začít testovat víc lidí, musí pomoci stát nebo Ústecký kraj. Jeho Krajská zdravotní má ale také omezené personální kapacity. „Krajská zdravotní bezodkladně zřídila odběrová místa v každé z pěti svých nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově,“ připomněl tiskový mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

Vedení měst v okrese Louny v souvislosti s prvním výskytem nákazy v okrese Louny apeluje na své obyvatele, aby ještě více dodržovali zavedená opatření. „To, že se v okrese Louny objevil první případ, by mělo vést lidi k tomu, aby byli o to víc důslednější a dodržovali přijatá opatření,“ řekla žatecká starostka. „Nic se nemění. Naopak, prosím, ještě více přidejte na optimismu, ještě více si pomáhejme a ještě více působme na své okolí, aby všichni dodržovali vydaná opatření. Působte na své seniory, aby zůstávali doma a mějme navzájem pochopení jeden pro druhého,“ vyzval starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Podobně hovoří jejich kolega z Loun Pavel Janda. „Lidé by v souvislosti s prvním výskytem koronaviru v okrese měli o to víc dodržovat opatření, neshlukovat se, nosit roušky a co možná nejvíc zůstat doma,“ řekl lounský starosta. Ve městě bez ohledu na první výskyt koronaviru v pátek rozhodli, že od úterý 31. března zůstane v provozu jen Mateřská škola Přemyslovců. Ostatní školky zavřou. Počet dětí, které do nich v posledních dnech chodí, je minimální.