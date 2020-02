Téměř 3000 mrtvých po celém světě, nakažení nejen v Číně a Asii, ale také v sousedním Německu, Belgii, Francii a dalších evropských zemích a jedno z ohnisek se stovkami případů onemocnění v severní Itálii. Takový je aktuální stav epidemie nového koronaviru. Kvůli přibližování nemoci k hranicím České republiky mají velké obavy také lidé z okresu Louny.

Obrovská poptávka je v posledních dnech v regionu po rouškách. Lidé se jimi chtějí předzásobit, aby se mohli chránit, pokud koronavirus dorazí do Česka. Jenže už nejsou a další zásilky prozatím nedorazily. „Nemáme. Jsou vyprodané,“ hlásí z lékárny Dr. Max v Žatci.

„Lidé neshánějí snad nic jiného. Už je nemáme, lidé je vykoupili. Poslední jsme vyprodali ve středu,“ uvedla Gabriela Srbecká z Lékárny u sv. Mikuláše v Lounech.

Podobně odpověděly i další lékárny. Nejsou ani respirátory, které jsou v ochraně před novým koronavirem účinnější. Lékárny se snaží zajišťovat i nové dodavatele, zatím ale bez úspěchu.

Lidé také hojně žádají informace o nemoci Covid-19. Obracejí se na hygieniky, telefony v jejich kancelářích jsou aktuálně velmi vytížené, zvoní několikanásobně častěji, než je běžné. Volají lidé, kteří mají obavy z nemoci, ale i ti, kteří se vrací z cest po Itálii. „Především se jedná o osoby, které se vrátily z dovolené z horských středisek ze severní Itálie. Dotazují se na možnost vyšetření na koronavirus, na průběh onemocnění či na aktuální ohniska výskytu nákazy,“ řekla Zdeňka Klapková, vedoucí protiepidemického oddělení hygienické stanice v Lounech.

Žádné podezření na onemocnění se prozatím v regionu neobjevilo.

Zatím nikdo není ani v preventivní karanténě, která se nařizuje, pokud byl člověk v zasažených lokalitách a necítí se zdráv. „Prozatím žádné osobě z okresu Louny nebyla nařízena preventivně domácí karanténa,“ potvrdila Zdeňka Klapková.

V sousedním Mostě jsou v domácí karanténě tři lidé. Jde o dvě učitelky a dceru jedné z nich, které se vrátily z Benátek. K prevenci hygienici přistoupili proto, že se jedná o pedagogy, kteří přichází do styku s mnoha lidmi. Žádné příznaky nemají. V domácí izolaci mají být dva týdny. „Riziko u nich je naprosto minimální,“ uvedl Josef Kočí z mostecké hygieny.

Lidé sledují situaci také proto, že se chystají na zájezdy do Itálie. Tam v zimě vyráží za lyžováním řada lidí z regionu. „V září 2019 jsme si zaplatili zájezd do Itálie k Trentu. Odjíždět máme za tři týdny. Zatím se nejedná o oblast, která je přímo zasažena, ale je v těsné blízkosti. Samozřejmě se bojíme a čekáme, co bude dál. Každým dnem sledujeme informace cestovní kanceláře a ministerstev, jestli oblast uzavřou. Teď nevíme, jestli vůbec pojedeme,“ svěřila se Eva Tomášková ze Žatce.

A co dělat, pokud se lidé vrací ze zasažených míst? „Měli by sledovat svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, především horečku nad 38 stupňů a dýchací obtíže. V případě výskytu příznaků zůstat doma, omezit kontakt s ostatními a telefonicky kontaktovat svého lékaře,“ dodala Zdeňka Klapková. Lékař ve spolupráci s hygieniky určí další postup.