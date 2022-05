Zdroj: Deník„Kostel má novou střechu, loni a předloni se udělala fasáda na věži, letos by se mělo pokračovat na fasádě severní strany lodě. Loni se také dokončila oprava zřícené zdi pod kostelem. Práce jdou pomalu, po krůčkách, jak se podaří sehnat peníze,“ popsal Vilém Marek Štěpán. Ve špatném stavu nebyl na konci devadesátých let minulého století jen kostel v Siřemi, ale i celá řada dalších. „Nejhorší havarijní stavy jsme odstranili, všude se něco opravilo nebo opravuje, rozhodně to ale není tak, že by bylo hotovo,“ dodal duchovní.

Letos je v plánu pokračování prací v pěti kostelech pod správou liběšické farnosti. Kromě zmíněné Siřemi se opraví další část střechy v Soběchlebech, podlaha v Nečemicích, fasády ve Velké Černoci a na kostele v samotných Liběšicích. Kromě vlastních zdrojů získává církev peníze od ministerstva kultury, Ústeckého kraje, přispívají i obce.

„Pravidelně nám přispívají obec Liběšice na místní kostel a Tuchořice na kostel v Nečemicích. Finančně pomohly také Blšany na kostel v Siřemi a Soběchlebech nebo Měcholupy na kostel ve Velké Černoci,“ přiblížil Vilém Marek Štěpán. Potíž je podle jeho slov se sháněním peněz na obnovu interiérů kostelů, příslušné dotační výzvy nejsou. „Třeba kostely v Hořeticích, Želči nebo Libořicích jsou zvenku pěkně opravené, ale zevnitř ne,“ zmínil.

Církevní památky v regionu značně utrpěly po skončení druhé světové války v důsledku odsunu původního německého obyvatelstva a desítkami let socialismu. Po roce 1989 se ale situace nijak k lepšímu nezměnila, stav zhoršily vandalismus a krádeže. V některých případech došel stavební stav kostelů tak daleko, že se zřítily jejich věže – v Lenešicích na Lounsku a Vidhosticích na Podbořansku. Teprve v posledních zhruba dvaceti letech se stav kostelů a kaplí zlepšil, většina se dočkala různě rozsáhlých oprav.