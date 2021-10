Desítky diváků slyšely to nejlepší z klasické hudby, hrál se Bach, Mozart nebo Vivaldi, v podání Severočeského smyčcového kvinteta. Představili se i žáci podbořanské základní umělecké školy. Na příčnou flétnu zahrála Eliška Skalická, na kytaru Petr Koňák. Další koncert se chystá na pátek 15. října, opět v kostele zahrají profesoři teplické konzervatoře. Další vystoupení jsou v plánu v listopadu a prosinci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.