Vidhostice, Lenešice - Ve Vidhosticích a Lenešicích se zřítily věže kostelů. Na obnovách se pracuje. Sice pomalu, ale výsledky jsou dnes patrné.

Před pěti lety se zřítila část věže kostela ve Vidhosticích u Vroutku na Podbořansku.

A před dvěma lety se to samé opakovalo v Lenešicích – i tam se zřítila věž kostela.

Na obou místech vznikla sdružení, která se pustila do záchrany obou památek. Práce jdou pomalu, přesto jsou konkrétní výsledky patrné.

O záchranu kostela ve Vidhosticích usiluje jeho majitel, město Vroutek, spolu se Sdružením přátel Kostela svatého Martina ve Vidhosticích. „Podařilo se dostavět část zřícené věže, osadit ji hodinami, provést terénní úpravy kolem kostela včetně odvodnění a vyměnit v kostele okna a dveře,“ sdělil František Černík, předseda sdružení. V současné době se pracuje na restaurování varhan. „Práce jdou ale pomalu, z potřebného jednoho milionu korun se nám zatím podařilo sehnat polovinu. Věřím ale, že se varhany do kostela do tří let vrátí,“ dodal.

V samotném kostele je podle jeho slov ještě třeba vymalovat a opravit část stropu. „Sháníme také peníze na fasádu. Ta vyjde na tři sta až čtyři sta tisíc korun,“ řekl F. Černík.

Pracuje se také na obnově v Lenešicích

Po dvou letech, kdy se zřítila věž kostela v Lenešicích, se začne stavět nová. Kostel díky Lenešickému okrašlovacímu spolku nezůstane ruinou, ale pomalu získává svoji podobu zpět.

Několik posledních týdnů to sice na první pohled tak nevypadá, stavební práce byly zastaveny, přípravy na rekonstrukci lodě a věže kostela jsou ale v plném proudu. „Důvodem zdržení prací bylo probíhající výběrové řízení, které zaštiťuje mostecká agentura Europrojekty. Výběrová komise složená ze zástupců Lenešického okrašlovacího spolku, Obce Lenešice, Biskupství Litoměřického a agentury Europrojekty vybrala jako ekonomicky nejvýhodnější plzeňskou firmu Pegisan,“ uvedl předseda spolku Zdeněk Plaček.

Společnost se zaměřuje právě na obnovovací a rekonstrukční práce při obnovách a restaurování památkových objektů.

„Celková částka stavebních prací druhé a třetí etapy podle výsledků výběrového řízení je téměř 16,7 milionu korun. V částce jsou zahrnuty restaurátorské práce stavebních prvků, nejsou zde zahrnuty restaurátorské práce na inventáři a věžní hodiny,“ pokračuje Z. Plaček. Samotné stavební práce začnou v první polovině září. „Nejprve budou vybrány vhodné kamenné kvádry z původní věže a dovezeny před kostel. Po té začne stavba jižní stěny až po nároží,“ doplnil Z. Plaček. S přípravou obnovy kostela se začalo měsíc po zřícení věže, kdy vznikl Lenešický okrašlovací spolek. Zpevnily se základy lodě kostela, v místě také proběhl archeologický průzkum, díky kterému se našlo několik nálezů z 12. a 13. století. Spolek by se mohl do nákladné rekonstrukce pustit hlavně díky sponzorským darům jak od firem, tak drobných dárců.

Úspěšné rekonstrukci požehnal na jaře také litoměřický biskup Jan Baxant. Na rekonstrukci se podílejí také vězni z Bělušic, kteří prováděli výkopové práce před zpevněním základů. Spolupráce s věznicí bude probíhat dál.

Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích je jeden z nejstarších románských kostelů v ČR, byl postaven ve 13. století a jedná se o historicky velmi významnou stavbu. Za nečekaný pád věže mohou přestavby kostela z roku 1800, nikoliv tedy špatné založení stavby či sedání podloží.

